BUSINESS

12.12.2025 08:34

Την εξαγορά του 100% της Traçim Çimento ανακοίνωσε η TitanSA – Επένδυση 190 εκατ. δολαρίων

12.12.2025 08:34
titan

Την εξαγορά του 100% της Traçim Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. ανακοίνωσε η Titan SA, προχωρώντας σε μία στρατηγική επένδυση ύψους περίπου 190 εκατ. δολαρίων στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης, μία από τις πλέον δυναμικές αγορές τσιμέντου στην Τουρκία. Η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα ενίσχυσης της παρουσίας του Ομίλου στη χώρα και υποστηρίζει τις βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής «TITAN FORWARD 2029».

Η Traçim Çimento διαθέτει σύγχρονη παραγωγική μονάδα με ετήσια δυναμικότητα περίπου 2,5 εκατ. τόνων τσιμέντου, καλύπτοντας τόσο τις ανάγκες της τοπικής αγοράς όσο και σημαντικό μέρος των εξαγωγών προς γειτονικές χώρες και τις ΗΠΑ. Στο πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπεται επίσης η από κοινού ανάπτυξη μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου, ενισχύοντας την ενεργειακή αυτονομία και το αποτύπωμα βιωσιμότητας της παραγωγής.

Σύμφωνα με τον Όμιλο, η επένδυση αυτή έρχεται να συμπληρώσει τη δραστηριότητα της Titan στη Δυτική Τουρκία, όπου ήδη λειτουργεί μονάδα άλεσης τσιμέντου στην περιοχή του Μαρμαρά και λατομείο ποζολάνης. Παράλληλα, ενισχύει τη δυνατότητα εξαγωγών προς τις ΗΠΑ, αγορά στην οποία ο Όμιλος έχει ισχυρή και σταθερά αναπτυσσόμενη παρουσία.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, υπό την προϋπόθεση των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων. Η Titan εκτιμά ότι η εξαγορά θα αποφέρει ετήσιες πωλήσεις άνω των 140 εκατ. δολαρίων και EBITDA που θα ξεπερνά τα 50 εκατ. δολάρια, ενισχύοντας τα κέρδη ανά μετοχή ήδη από το 2026, με προοπτική περαιτέρω βελτίωσης τα επόμενα χρόνια λόγω των συνεργειών.

