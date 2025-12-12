search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 14:19
search
MENU CLOSE

12.12.2025 11:49

Αίγιο: Του έσπασε το ΙΧ, του έσκασε τα λάστιχα, τον χτύπησε στο κεφάλι και… εξαφανίστηκε!

12.12.2025 11:49
peripoliko new

Τον χτύπησε στο κεφάλι, του τρύπησε το ΙΧ , του έσκασε τα λάστιχα και στην συνέχεια αφού τον άφησε λιπόθυμο το έβαλε στα πόδια! Όλα αυτά συνέβησαν χθες στο κέντρο του Αιγίου με περαστικούς να μένουν άφωνοι από την βιαιότητα της επίθεσης.

Σύμφωνα με το tempo24, το 46χρονο θύμα, που υπέβαλε μήνυση για σωματικές βλέβες και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ βρισκόταν χθες στο κέντρο της πόλης βγαίνοτνας από το ΙΧ δέχθηκε επίθεση από τον δράστη, ο οποίος αρχικά τρύπησε με αιχμηρό αντικείμενο το αυτοκίνητο και εν συνεχεία του έσκασε τα λάστιχα.

Ομως δεν έμεινε εκεί μετά από διαπληκτισμό επιτέθηκε στον 46χρονο και του κατάφερε χτυπήματα στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο. Αποτέλεσμα ήταν ο άνδρας να λιποθυμήσει και να μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο Αιγίου, και κατόπιν στο νοσοκομείο Ρίου, για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ο δράστης μετά την πράξη του εξαφανίστηκε και αναζητείται.

Διαβάστε επίσης

Εξαφάνιση 13χρονου από χώρο φιλοξενίας στα Πετράλωνα

Καστοριά: Φίδι είχε… εγκατασταθεί σε λεκάνη τουαλέτας (video)

Αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη: 14 προσαγωγές για παράνομες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
EKAB NEW

Παγκράτι: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό

opekepe
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: ΝΔ κατά Ανδρουλάκη – Θα διαγράψει τους κουμπαρους του που συνελήφθησαν στην Κρήτη; (Photo)

ADEDY_APERGIA
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 16 Δεκεμβρίου

troxaio_trakter_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Λαμία – Νεκρός οδηγός τρακτέρ στη Λοκρίδα

bofiliou-charoulis-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μποφίλιου – Χαρούλης: Δεν θα τραγουδήσουν Χατζιδάκι στην παγκόσμια περιοδεία τους – Στον Μίκη Θεοδωράκη το αφιέρωμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη στα 794 ευρώ: Η γήρανση της φτώχειας και η σκληρή πραγματικότητα για 2,5 εκατ. συνταξιούχους

pierrakakis 7765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η εκδίκηση της Αθήνας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 14:18
EKAB NEW

Παγκράτι: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό

opekepe
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: ΝΔ κατά Ανδρουλάκη – Θα διαγράψει τους κουμπαρους του που συνελήφθησαν στην Κρήτη; (Photo)

ADEDY_APERGIA
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 16 Δεκεμβρίου

1 / 3