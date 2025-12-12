Nova: Πλούσιο θέαμα με όλη τη Stoiximan Super League και Άρης – Ολυμπιακός, Άγιαξ – Φέγενορντ στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

Οι συνδρομητές της Nova συνεχίζουν να απολαμβάνουν και τη φετινή σεζόν πρόσβαση σε ένα ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON

Η 14 η αγωνιστική Stoiximan Super League περιλαμβάνει τους αγώνες Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet , Ατρόμητος – ΠΑΟΚ, Άρης – Ολυμπιακός (διαθέσιμοι από τα κανάλια Novasports ), ΟΦΗ – Πανσερραϊκός, Κηφισιά – Asteras Aktor , Παναιτωλικός – ΑΕΚ, Παναθηναϊκός – Βόλος ΝΠΣ (διαθέσιμοι από τα κανάλια Cosmote Sport )

Όλη η ποδοσφαιρική επικαιρότητα μέσα από τις αγαπημένες εκπομπές των φιλάθλων στο Novasports , «Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο, « Monday Football Club » με τους Γιάννη Πάγκο και Ντέμη Νικολαΐδη, « Matchday Live » με τον Ηλία Βλάχο, « Premier League Kick Off » και « Premier League The Show » με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

Όλοι οι αγώνες σε Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A, παίζουν μπάλα στα κανάλια Novasports & Cosmote Sport

Συναρπαστικό θέαμα από τα γήπεδα της Ελλάδας και της Ευρώπης, περιμένει τους συνδρομητές της Nova και αυτή την εβδομάδα μέσα από το ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON!

Η Stoiximan Super League, συνεχίζεται με την 14η αγωνιστική και από το πρόγραμμα δεσπόζει το ντέρμπι του «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης – Ολυμπιακός (14/12, 20:00) που θα μεταδοθεί στα κανάλια Novasports όπως και οι αγώνες Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet (13/12, 17:00) και Ατρόμητος – ΠΑΟΚ (14/12, 18:00). Στα κανάλια CosmoteSportθα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις ΟΦΗ – Πανσερραϊκός (13/12, 18:00), Κηφισιά – Asteras Aktor (13/12, 20:00), Παναιτωλικός – ΑΕΚ (14/12, 17:30), Παναθηναϊκός – Βόλος ΝΠΣ (14/12, 21:00). Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο, καθώς και με την εκπομπή «MondayFootballClub» με τους Γιάννη Πάγκο και Ντέμη Νικολαΐδη.

H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο και τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου στα κανάλια Novasports, συνεχίζεται με την 16η αγωνιστική και το ενδιαφέρον στρέφεται στις αναμετρήσεις Τσέλσι – Έβερτον (14/12, 17:00), Λίβερπουλ – Μπράιτον (14/12, 17:00), Άρσεναλ – Γουλβς (14/12, 22:00), Νότιγχαμ Φόρεστ – Τότεναμ (15/12, 16:00), Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι (15/12, 16:00) και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Μπόρνμουθ (16/12, 22:00). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.

Η συναρπαστική La Liga παίζει μπάλα στα κανάλια Novasports και συνεχίζεται με την 16η αγωνιστική και τους αγώνες Ατλέτικο Μαδρίτης – Βαλένθια (13/12, 15:00), Μπαρτσελόνα – Οσασούνα (13/12, 19:30) και Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης (14/12, 22:00) να προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Η θεαματική γερμανική Bundesliga καθηλώνει στα κανάλια Novasports με την 14η αγωνιστική και τα παιχνίδια Λεβερκούζεν – Κολωνία (13/12, 19:30), Φράιμπουργκ – Ντόρτμουντ (14/12, 16:30) και Μπάγερν – Μάιντς (14/12, 18:30). Παράλληλα, οι αναμετρήσεις θα πλαισιωθούν και με τις εκπομπή «Matchday Live» με τον Ηλία Βλάχο.

Την ίδια στιγμή, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports το ντέρμπι Άγιαξ – Φέγενορντ (14/12, 15:30) και τον αγώνα Αϊντχόφεν – Χεράκλες (13/12, 21:00) για την 16η αγωνιστική της ολλανδικής Eredivisie, καθώς και αγώνες από τα πρωταθλήματα της 2.Bundesliga και της LaLiga2.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια CosmoteSport

Στα κανάλια CosmoteSport, εκτός από τους αγώνες της Stoiximan Super League, οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν αυτή την εβδομάδα την 15η αγωνιστική της Serie A όπου ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Πάρμα – Λάτσιο (13/12, 19:00), Αταλάντα – Κάλιαρι (13/12, 21:45), Μίλαν – Σασουόλο (14/12, 13:30), Ουντινέζε – Νάπολι (14/12, 16:00), Τζένοα – Ίντερ (14/12, 19:00), Μπολόνια – Γιουβέντους (14/12, 21:45) και Ρόμα – Κόμο (15/12, 21:45). Παράλληλα, θα δουν και τους αγώνες Γουέστ Μπρομ-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (13/12, 22:00), Νόριτς – Σαουθάμπτον (13/12, 14:30), Ρέξαμ – Γουότφορντ (13/12, 17:00) και Σέφιλντ Γουένσντεϊ-Ντέρμπι (15/12, 22:00) για την 21η αγωνιστική της Sky Bet EFL Championship.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports έχει ως εξής:

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου

14:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #136 Novasports5 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

19:30 2.Bundesliga – 16η αγωνιστική: Γκρόιτερ Φιρτ-Χέρτα Novasports2 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

21:30 Bundesliga – 14η αγωνιστική: Ουνιόν Βερολίνου-Λειψία Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

22:00 La Liga – 16η αγωνιστική Ρεάλ Σοσιεδάδ – Χιρόνα Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

15:00 La Liga: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βαλένθια Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:30 Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime Ηλία Βλάχο

16:30 Bundesliga: Γκλάντμπαχ-Βόλφσμπουργκ Novasports3 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

16:30 Bundesliga: Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Άουγκσμπουργκ Novasports5 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

16:30 Bundesliga: Χοφενχάιμ-Αμβούργο Novasports6 σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

16:30 Bundesliga: Ζανκτ Πάουλι-Χάιντενχαϊμ Novasports Start σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

17:00 Stoiximan Super League – 14η αγωνιστική: Λεβαδειακός-ΑΕΛ Novibet Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη και ρεπορτάζ του Αποστόλη Νταλούκα

17:00 Premier League – 16η αγωνιστική: Τσέλσι-Έβερτον Novasports4 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

17:00 Premier League: Λίβερπουλ-Μπράιτον Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

17:15 La Liga: Μαγιόρκα – Έλτσε Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

19:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

19:30 Bundesliga: Λεβερκούζεν–Κολωνία Novasports Prime σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

19:30 La Liga: Μπαρτσελόνα – Οσασούνα Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

19:30 Premier League: Μπέρνλι-Φούλαμ Novasports Premier League σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:00 Eredivisie – 16η αγωνιστική: Άιντχοφεν-Χεράκλες Novasports2 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

21:30 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και τον Αποστόλη Λάμπο

21:30 2.Bundesliga: Ανόβερο-Μπόχουμ Novasports3 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

22:00 La Liga: Χετάφε – Εσπανιόλ Novasports1 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

22:00 Premier League: Άρσεναλ-Γουλβς Novasports Premier League σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

14:30 2.Bundesliga: Σάλκε-Νυρεμβέργη Novasports2 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

15:00 La Liga: Σεβίλλη – Οβιέδο Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

15:30 Eredivisie: Άγιαξ-Φέγενορντ Novasports Start σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

16:00 Premier League: Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ Novasports Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

16:00 Premier League: Γουέστ Χαμ-Άστον Βίλα Novasports4 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

16:00 Premier League: Σάντερλαντ-Νιουκάστλ Novasports5 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

16:00 Premier League: Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

16:30 Bundesliga: Φράιμπουργκ-Ντόρτμουντ Novasports3 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

17:15 La Liga: Θέλτα – Μπιλμπάο Novasports1 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

17:30 Λίγο πριν τη σέντρα Ατρόμητος-ΠΑΟΚ Novasports2 με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τους Αποστόλη Λάμπο και Κωστή Μπότσαρη

18:00 Stoiximan Super League: Ατρόμητος-ΠΑΟΚ Novasports2 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ των Αποστόλη Λάμπου και Κωστή Μπότσαρη

18:30 Η Ώρα των πρωταθλητών, Α,’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

18:30 Bundesliga: Μπάγερν-Μάιντς Novasports Start σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

18:30 Premier League: Μπρέντφορντ-Λιντς Novasports Premier League σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

19:30 La Liga: Λεβάντε – Βιγιαρεάλ Novasports1 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

20:00 Stoiximan Super League: Άρης-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη και ρεπορτάζ των Ευγένιου Δαδαλιάρα και Βασίλη Κωνσταντόπουλου

20:30 Bundesliga: Βέρντερ Βρέμης-Στουτγκάρδη Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

22:00 La Liga: Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

22:00 LaLiga 2: Θέουτα – Λας Πάλμας, Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

22:15 Η Ώρα των πρωταθλητών, B’ Mέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου

20:00 Monday Football Club Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ντέμη Νικολαϊδη

21:30 La Liga 2 – 18η αγωνιστική Novasports Start

21:30 Premier League The Show Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

22:00 La Liga: Βαγιεκάνο – Μπέτις Novasports1

22:00 Premier League: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ Novasports Premier League

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.