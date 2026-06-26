Τσίπρας: Καθαρό «όχι» στην προεκλογική συνεργασία με ΣΥΡΙΖΑ – Ευπρόσδεκτοι οι βουλευτές αν παραιτηθούν, αλλά χωρίς προνομιακή μεταχείριση

Να διαλύσει κάθε αμφιβολία για το ποια είναι η θέση του για τις συνεργασίες με άλλα κόμματα θέλησε ο Αλέξης Τσίπρας, με την συνέντευξη που παραχώρησε χθες στον Αντώνη Σρόιτερ, στο δελτίο του Alpha. Η συνέντευξη, επισημαίνεται, συνέπεσε χρονικά με την Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ξεκινούσε η συνέντευξη η συνεδρίαση έφτανε στο τέλος της. Είχε προηγηθεί η εισήγηση Φάμελλου ο οποίος επέμεινε στην απόφαση της Κ.Ε. της 6ης Ιουνίου για την στήριξη στην ΕΛ.Α.Σ. και την μη αντιπαραθετική στάση του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθαρίζοντας ότι ακόμη κι αν υπάρξει νέα συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής, η απόφαση αυτή δεν θα αλλάξει.

Σε κάθε περίπτωση, αν η Κουμουνδούρου γύρευε εδώ και καιρό μια ξεκάθαρη δημόσια απάντηση από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, και όχι από διαρροές, αυτή την έλαβε χθες, και μάλιστα αφού ο Φάμελλος είχε τοποθετηθεί στο όργανο. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε καθαρά και ποια είναι η θέση του και ότι αυτή δεν θα αλλάξει, αφαιρώντας κάθε πρόσχημα από την Κουμουνδούρου και κάθε δυνατότητα για ισχυρισμούς της ηγεσίας ότι η συνεργασία είναι εφικτή και πιθανή.

«Όχι» σε συνεργασία πριν τις εκλογές – «Παράθυρο», μόνο μετά την πρώτη κάλπη

Ειδικότερα, απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα για τις προεκλογικές και μετεκλογικές συνεργασίες σημείωσε:

«Ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα, όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους».

Άφησε ένα «παράθυρο» συνεργασίας μετεκλογικό, για την περίπτωση που η ΕΛ.Α.Σ. βγει πρώτη χωρίς όμως αυτοδυναμία: «Αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εκλογές θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμα μας χωρίς εκπτώσεις. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να ζητήσουμε εντολή καθαρής λύσης από τον ελληνικό λαό».

«Δεν επιδιώκω να συγκολλήσω τα θραύσματα του χώρου»

Σε αμέσως προηγούμενη ερώτηση, και πάλι για τον ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε αφενός ότι έχει κλείσει ο κύκλος ΣΥΡΙΖΑ για τον ίδιο, αφετέρου ότι δεν επιδιώκει τη συγκόλληση των θραυσμάτων αυτού του χώρου – δεν επιδιώκει δηλαδή να συνενώσει σε έναν συνασπισμό κομμάτων την ΕΛ.Α.Σ. με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά.

«Στο πολιτικό σκέλος θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Θα μπορούσε να αποτελεί μια επιλογή ευκαιρίας για μένα, είτε να γυρίσω εκεί απ’ όπου έφυγα, αγνοώντας τη σαφή θέση μου ότι έχει κλείσει αυτός ο ιστορικός κύκλος, είτε να επιδιώξω τη συγκόλληση των θραυσμάτων αυτού του χώρου που έσπασαν χωρίς δική μου ευθύνη

Δεν το επέλεξα κι αυτός είναι ένας δύσκολος δρόμος, γιατί αν επέλεγα τον εύκολο δρόμο θα μπορούσαμε να έχουμε κρατική επιχορήγηση, θα είχαμε δυνατότητα να έχουμε βουλευτές στη Βουλή, θα είχαμε τηλεοπτικό χρόνο στις επόμενες εκλογές».

«Όλοι ευπρόσδεκτοι, με δύο όρους»

Από εκεί και πέρα, ο πρώην πρωθυπουργός επανέλαβε τους όρους που ισχύουν για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στο κόμμα του, ως μονάδες.

«Δεν κάνω κάποιο πάρτυ για να καλώ αυτούς που θέλω ή που δε θέλω» ανέφερε χιουμοριστικά στην αρχή όταν ρωτήθηκε για το αν υπάρχει προσκλητήριο για τους πρώην συντρόφους τους.

«Κάνουμε μια νέα αρχή μες την κοινωνία» σημείωσε και πρόσθεσε: «Είχα δηλώσει ξεκάθαρα, ότι σε αυτή τη νέα αρχή όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν». Και συμπλήρωσε ότι υπάρχουν δύο όροι τους οποίους έθεσε από την αρχή:

-Ότι «αυτή η προσπάθεια δε θα γεννηθεί μέσα από τη βουλή». «Αν βουλευτές θέλουν να παραιτηθούν είναι ευπρόσδεκτοι, δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανέναν» διευκρίνισε.

-Ο δεύτερος όρος, είπε, είναι ότι «δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανέναν. Όταν τα συλλογικά μας όργανα συγκροτηθούν και συνεδριάσουν για να αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι υποψήφιοι βουλευτές στις εκλογικές περιφέρειες για όλα μας τα μέλη θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση. Δεν αποκλείουμε κανέναν, δεν έχουμε όμως και ρεζερβέ θέσεις».

Σήμερα, ο Αλέξης Τσίπρας επαναφέρει το focus στην συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ. καθώς θα έχει σύσκεψη με τους 50 τομεάρχες που ανακοίνωσε προχθές, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt.

Στον ίδιο χώρο το Σάββατο θα συνεδριάσει πανηγυρικά για πρώτη φορά μετά την ίδρυση του κόμματος, το Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο σύμφωνα με τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην συνέντευξή του, θα αριθμεί 350 μέλη.

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