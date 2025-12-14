Δένδιας: «Η τρομοκρατική επίθεση στη γιορτή του Χανουκά στο Σίδνεϊ προκαλεί τον αποτροπιασμό μας»

Τη βαθιά θλίψη του για την φονική επίθεση στο Σίδνεϊ εκφράζει ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας.

«Η τρομοκρατική επίθεση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των εορτασμών της γιορτής του Χανουκά στο Σίδνεϊ, προκαλεί τον αποτροπιασμό μας», τονίζει σε ανάρτησή στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

«Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για τα θύματα και απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

