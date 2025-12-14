search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 00:55
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

14.12.2025 23:04

Δένδιας: «Η τρομοκρατική επίθεση στη γιορτή του Χανουκά στο Σίδνεϊ προκαλεί τον αποτροπιασμό μας»

14.12.2025 23:04
dendias-parousiasi

Τη βαθιά θλίψη του για την φονική επίθεση στο Σίδνεϊ εκφράζει ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας.

«Η τρομοκρατική επίθεση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των εορτασμών της γιορτής του Χανουκά στο Σίδνεϊ, προκαλεί τον αποτροπιασμό μας», τονίζει σε ανάρτησή στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

«Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για τα θύματα και απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

