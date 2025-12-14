search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου

14.12.2025 10:40

Κόντρα Πολάκη – Παπαθανάση για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Εurogroup

14.12.2025 10:40
polakis_papathanasis

Νέες βολές στον Κυριάκο Πιερρακάκη εκτόξευσε ο Παύλος Πολάκης.

«Ο μόνος λόγος που έγινε πρόεδρος του Eurogroup, ήταν γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ αποδέχθηκαν το πάγωμα και την κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, κάτι που αρνήθηκε ο Βέλγος συνάδελφός του», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην ομιλία του επί του νέου κρατικού προϋπολογισμού. 

«Μην το κάνει αυτό γιατί τα δεινά που θα έρθουν στην ευρωπαΐκή ήπειρο, θα τον κάνουν πιο μισητό και από τον Ντάισελμπλουμ», ανέφερε.

Στον Παύλο Πολάκη απάντησε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

«Εσείς χειροκροτούσατε  τον Βαρουφάκη κι εμείς χειροκροτάμε τον Πιερρακάκη, αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά», είπε και απαντώντας στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ για την απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, διαβεβαίωσε ότι «δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους». 

