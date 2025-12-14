search
14.12.2025 16:53

ΣΕΒΕ – ΣΒΕ: Έκκληση για διάλογο στους αγρότες από τέσσερις φορείς της βιοτεχνίας και της βιομηχανίας

14.12.2025 16:53
Τη βαθιά τους ανησυχία για την άρνηση των εκπροσώπων των αγροτών να συμμετάσχουν σε διάλογο με τον πρωθυπουργό εκφράζουν, με κοινή δήλωσή τους, οι πρόεδροι των συνδέσμων Εξαγωγέων και Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΕΒΕ και ΣΒΕ) και των επιμελητηρίων ΕΒΕΘ και ΒΕΘ.

Όπως τονίζουν, ο διάλογος μεταξύ αγροτών και βιομηχανίας είναι κρίσιμος για τη στήριξη της παραγωγικής βάσης της χώρας, καλώντας τον αγροτικό κόσμο να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των θεσμικών συζητήσεων, επισημαίνοντας ότι «οι πόρτες είναι ανοιχτές, αλλά οι άδειες καρέκλες δεν αποτελούν λύση».

Τόνισαν ότι «η χώρα δεν αντέχει άλλες χαμένες ευκαιρίες, ούτε άλλες σκόπιμες καθυστερήσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την παραγωγή, τη βιομηχανία, τη μεταποίηση, την απασχόληση και τις εξαγωγές. Ο πρωτογενής τομέας και οι αγρότες αποτελούν τον πρώτο κρίκο της εθνικής παραγωγικής αλυσίδας. Όταν ο κρίκος αυτός αποσύρεται από τον διάλογο, η ζημιά μεταφέρεται στη βιομηχανία, στη μεταποίηση, στο εμπόριο, στις εξαγωγές και τελικά στην ίδια την κοινωνία. Το κόστος αυτής της στάσης δεν είναι πολιτικό, είναι οικονομικό και εθνικό. Όταν η Πολιτεία καλεί σε διάλογο στο ανώτατο θεσμικό επίπεδο και η πρόσκληση απορρίπτεται, η ευθύνη παύει να είναι μονομερής. Η αποχή από τον διάλογο ισοδυναμεί με αποποίηση συμμετοχής στη λύση».

Κλείνοντας, υπογράμμισαν ότι: «Η πίεση χωρίς παρουσία, χωρίς τεκμηρίωση και χωρίς διάθεση συνεννόησης δεν οδηγεί σε λύσεις. Οδηγεί σε στασιμότητα, απώλειες και περαιτέρω απαξίωση της παραγωγικής προσπάθειας της χώρας. Οι φορείς της πραγματικής οικονομίας θα συνεχίσουμε να μιλάμε καθαρά, υπεύθυνα και με εθνική συνείδηση, γιατί η ανάπτυξη, η βιομηχανία, η μεταποίηση, η απασχόληση και οι εξαγωγές δεν μπορούν να περιμένουν».

