Επίθεση ενόπλων σε τράπεζες σε επαρχία του Πακιστάν – Δύο νεκροί στις συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας

Ένοπλοι, με βαρύ οπλισμό, λεηλάτησαν πολλές τράπεζες στην επαρχία του Μπαλουτσιστάν, στο νοτιοδυτικό Πακιστάν και στη συνέχεια συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις ασφαλείας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ένας αστυνομικός και ένας πολίτης, όπως έγινε γνωστό από αστυνομική πηγή.

«Επρόκειτο για οργανωμένη ένοπλη ληστεία, κατά την οποία λεηλατήθηκαν τουλάχιστον τρεις τράπεζες, με λεία περίπου 150 εκατομμύρια ρουπίες (γύρω στα 550.000 ευρώ), ανέφερε ένας αξιωματικός της αστυνομίας του Παντζγκούρ. «Προσπάθησαν να λεηλατήσουν άλλες δύο τράπεζες, προτού ξεσπάσουν οι συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας, που τους ανάγκασαν να φύγουν», πρόσθεσε η πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή δεν είχε την άδεια να μιλήσει στον Τύπο.

Κατά την ανταλλαγή των πυρών σκοτώθηκαν ένας αστυνομικός και ένας έμπορος. Άλλοι δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

Οι επιθέσεις αυτές διαπράχθησαν σε μια περιοχή όπου δρουν ένοπλες αυτονομιστικές οργανώσεις. Μέχρι στιγμής καμία δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

Ένας υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε τα γεγονότα, λέγοντας ότι 50-60 ένοπλοι έφτασαν στην περιοχή με 12 μηχανάκια και τέσσερα αυτοκίνητα. «Ήταν αυτονομιστές του Απελευθερωτικού Στρατού του Μπαλουτσιστάν», οργάνωσης που θεωρείται τρομοκρατική από το Πακιστάν, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, σημείωσε ο αξιωματούχος αυτός.

Η επαρχία του Μπαλουτσιστάν συνορεύει με το Ιράν και το Αφγανιστάν. Είναι πλούσια σε ορυκτά και υδρογονάνθρακες, όμως το 70% των κατοίκων της είναι φτωχοί.

Ο Απελευθερωτικός Στρατός του Μπαλουτσιστάν εξαπολύει επιθέσεις σε ξένους επενδυτές, στις δυνάμεις ασφαλείας και σε Πακιστανούς εκτός της επαρχίας. Τον Μάρτιο κατέλαβε ένα τρένο που μετέφερε περισσότερους από 450 επιβάτες, δεκάδες εκ των οποίων σκοτώθηκαν στη διήμερη πολιορκία του.

Διαβάστε επίσης:

Οι ουρανοξύστες του Κούσνερ στο Βελιγράδι στέλνουν τον Σέρβο υπουργό Πολιτισμού στον… εισαγγελέα

Στα λευκά η Νέα Υόρκη: Δείτε το πρώτο χιόνι του χειμώνα στο Central Park – Μαγευτικές εικόνες και βίντεο

Συνελήφθη ο Νικ Ράινερ για τη δολοφονία των γονιών του στο Χόλιγουντ