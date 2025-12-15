James Cameron: Πώς ο πρώην οδηγός φορτηγού μπήκε στη λίστα των δισεκατομμυριούχων – Οι ταινίες, το box office και τα τεράστια ρίσκα

Με τεράστιες εισπρακτικές επιτυχίες στο ενεργητικό του και με ένα τρίτο Avatar που αναμένεται να ξεπεράσει τα 2 δισ. δολάρια σε έσοδα, ο Τζέιμς Κάμερον ανήκει πλέον στην ελίτ του Χόλιγουντ.

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στο Χόλιγουντ στις 8 Δεκεμβρίου ήταν το γεγονός ότι το Avatar: Fire and Ash δεν έλαβε καμία υποψηφιότητα στις βασικές κατηγορίες των φετινών Χρυσών Σφαιρών.

Αναγνωρίζοντας ότι το επερχόμενο σίκουελ δύο εκ των τριών εμπορικών ταινιών όλων των εποχών είναι πιθανό να ξεπεράσει τα 2 δισ. δολάρια σε εισπράξεις, η επιτροπή των βραβείων το συμπεριέλαβε στην κατηγορία Cinematic and Box Office Achievement.

Τα στοιχήματα που απέδωσαν: Terminator, Aliens, Τιτανικός

Κατά τη διάρκεια της 40χρονης καριέρας του, ο βραβευμένος με Όσκαρ 71χρονος κινηματογραφιστής έχει όλο και περισσότερο ποντάρει μεγάλα στοιχήματα στα πρότζεκτ του, αντιμετωπίζοντας υπερβολικά υψηλές προσδοκίες να παράγει κάθε φορά έναν πακτωλό χρημάτων.

Ξεκινώντας τη δεκαετία του 1980 με τα The Terminator και Aliens και φτάνοντας μέχρι τον Τιτανικό και τις δύο πρώτες ταινίες Avatar, οι ταινίες του Κάμερον έχουν αποφέρει συνολικά σχεδόν 9 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office, ενώ το μερίδιό του από αυτά τα έσοδα αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος μιας προσωπικής περιουσίας που το Forbes εκτιμά πλέον στα 1,1 δισ. δολάρια.

Αυτό κατατάσσει τον Κάμερον σε μια εξαιρετικά μικρή λίστα σκηνοθετών που έχουν φτάσει στο καθεστώς του δισεκατομμυριούχου, μαζί με τους Τζορτζ Λούκας, Στίβεν Σπίλμπεργκ, Πίτερ Τζάκσον και Τάιλερ Πέρι. Και σε αντίθεση με τους άλλους, οι οποίοι είχαν σημαντικές συμφωνίες ή πηγές εσόδων εκτός Χόλιγουντ, ο Κάμερον έφτασε σε αυτό το επίπεδο σχεδόν αποκλειστικά από την επιτυχία των ταινιών του. Παρ’ όλα αυτά, σε συνεντεύξεις του αρνείται οποιαδήποτε αναφορά στον πλούτο του..

Και τους επόμενους μήνες, αναμένεται να πλουτίσει ακόμη περισσότερο. Το Forbes εκτιμά ότι ο Κάμερον θα κερδίσει τουλάχιστον 200 εκατομμύρια δολάρια (πριν από φόρους και αμοιβές) από το Avatar: Fire and Ash, εφόσον η ταινία ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες για το box office.

Από οδηγός φορτηγού στα Όσκαρ

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή άνοδο για έναν πρώην φοιτητή που εγκατέλειψε το κολέγιο, ο οποίος στις αρχές της δεκαετίας των 20 του εργαζόταν ως οδηγός φορτηγού πριν βρει δουλειά ως βοηθός παραγωγής στη New World Pictures του Ρότζερ Κόρμαν, η οποία, όπως λέει, του πλήρωνε 175 δολάρια την εβδομάδα.

Η πρώτη του δουλειά ως σκηνοθέτης, το Piranha II: The Spawning του 1981, δεν πλήρωσε πολύ καλύτερα, ειδικά αφού απολύθηκε δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της παραγωγής λόγω δημιουργικών διαφορών και έλαβε μόνο τα μισά από τα υποσχόμενα 10.000 δολάρια.

Η μεγάλη του ευκαιρία ήρθε τρία χρόνια αργότερα με το The Terminator, μια ιδέα που, όπως λέει, του ήρθε σε ένα όνειρο ενώ ήταν άρρωστος στη Ρώμη, δουλεύοντας στο Piranha II.

Σε αντάλλαγμα για τη διαβεβαίωση ότι θα του επιτρεπόταν να σκηνοθετήσει την ταινία, ο Κάμερον έκανε το πρώτο μεγάλο του ρίσκο και πούλησε το σενάριό του στην παραγωγό Γκέιλ Αν Χερντ για 1 δολάριο.

Η ταινία απέφερε 78 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως με προϋπολογισμό 6,4 εκατομμυρίων, εκτοξεύοντας τις καριέρες του Κάμερον και του πρωταγωνιστή Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και εγκαινιάζοντας ένα franchise που μέχρι σήμερα έχει αποφέρει συνολικά πάνω από 2 δισ. δολάρια στο box office.

Αφού παντρεύτηκε τη Χερντ το 1985, ο Κάμερον συνέχισε γρήγορα με το Aliens του 1986 (131 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις με προϋπολογισμό περίπου 18 εκατομμυρίων) και το The Abyss του 1989 (90 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις με προϋπολογισμό περίπου 70 εκατομμυρίων). Το ζευγάρι χώρισε την ίδια χρονιά.

Η συζήτηση γύρω από τα χρήματα — πόσο κοστίζουν οι ταινίες του και πόσα αποφέρουν — ακολούθησε τον Κάμερον σε όλη την καριέρα του. Ανέπτυξε φήμη έντονου τελειομανή («Ήμουν καθίκι τη δεκαετία του ’80», παραδέχτηκε πρόσφατα), με τάση να ξεπερνά τους προϋπολογισμούς, ένα στυλ που ασκούσε τεράστια πίεση σε κάθε ταινία να πετύχει εμπορικά. Κι όμως, σχεδόν σε κάθε περίπτωση, τα κατάφερε.

Το 1991, το Terminator 2: Judgment Day ήταν η πιο ακριβή παραγωγή στην ιστορία του Χόλιγουντ μέχρι τότε — με προϋπολογισμό άνω των 90 εκατομμυρίων δολαρίων — εν μέρει λόγω της χρήσης πρωτοποριακών για την εποχή ψηφιακών εφέ (CGI). Στη συνέχεια έγινε η πιο εμπορική ταινία της χρονιάς, ξεπερνώντας τα 500 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και αποφέροντας εκατομμύρια ακόμη από πωλήσεις VHS (σε μια αστρονομική αρχική τιμή λιανικής των 99,95 δολαρίων).

Πέρα από τον μισθό των 6 εκατομμυρίων δολαρίων για την ταινία, ο Κάμερον ανταμείφθηκε με ένα πενταετές συμβόλαιο 500 εκατομμυρίων δολαρίων από τη Fox για την εταιρεία παραγωγής του, Lightstorm Entertainment, ώστε να χρηματοδοτήσει μια ολόκληρη σειρά πρότζεκτ που θα έγραφε, θα σκηνοθετούσε και θα παρήγαγε.

Η συνεργασία αυτή δοκιμάστηκε στην αμέσως επόμενη ταινία του, το True Lies με πρωταγωνιστές τον Σβαρτσενέγκερ και τη Τζέιμι Λι Κέρτις, η οποία ξεπέρασε κατά πολύ τον αρχικά ανακοινωμένο προϋπολογισμό των 40 εκατομμυρίων δολαρίων και το ανώτατο όριο των 70 εκατομμυρίων που είχε θέσει το στούντιο, για να γίνει, όπως πιστεύεται, η πρώτη παραγωγή με κόστος άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αντί να συμβιβαστεί στον δημιουργικό έλεγχο, ο Κάμερον επαναδιαπραγματεύτηκε τη συμφωνία του με τη Fox, επιτρέποντας στο στούντιο να αφαιρέσει χρήματα από τα δικά του έσοδα για να ανακτήσει την επένδυσή του. Και πάλι, η ταινία ξεπέρασε τις προσδοκίες, αποφέροντας 378 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στις εισπράξεις του 1994.

Η δημιουργική σύγκρουση επαναλήφθηκε σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα με τον Τιτανικό του 1997. Καθώς ο προϋπολογισμός εκτοξεύτηκε πάνω από τα 200 εκατομμύρια δολάρια, για τα εφέ, ο Κάμερον προσφέρθηκε να επιστρέψει τα χρήματα που είχε λάβει για τη σκηνοθεσία και την παραγωγή (7 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τότε ρεπορτάζ του Forbes), καθώς και το ποσοστό του από τα καθαρά κέρδη.

Η ταινία τελικά απέφερε 1,8 δισ. δολάρια στην αρχική της κινηματογραφική προβολή, καθιστώντας την την πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών, και στη συνέχεια πούλησε 58 εκατομμύρια κασέτες VHS, αποφέροντας εκτιμώμενα έσοδα 800 εκατομμυρίων δολαρίων. Ως αποζημίωση προς τον Κάμερον, η Fox του έδωσε το 10% των κερδών της ταινίας, δηλαδή περίπου 150 εκατομμύρια δολάρια πριν από φόρους και αμοιβές.

Ο Τιτανικός κέρδισε 11 Όσκαρ την επόμενη χρονιά, συμπεριλαμβανομένων των Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Σκηνοθεσία.

Παρά αυτή την επιτυχία, η Fox αρχικά απέρριψε την επόμενη ταινία του, ένα έπος επιστημονικής φαντασίας που θα διαδραματιζόταν σε έναν πλανήτη δημιουργημένο εξ ολοκλήρου με ψηφιακά εφέ. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Κάμερον, η τεχνολογία για την παραγωγή του Avatar όπως το φανταζόταν δεν υπήρχε ακόμη, μια δημιουργική πρόκληση που σύντομα εξελίχθηκε σε οικονομική για τη νεοσύστατη εταιρεία ψηφιακών εφέ του, την Digital Domain.

Η δημιουργική ομάδα του Κάμερον ξόδεψε ολόκληρο τον προϋπολογισμό έρευνας και ανάπτυξης των 10 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε προβλεφθεί στη συμφωνία με τη Fox.

O «ασυμβίβαστος»

Ωστόσο, όπως συνήθιζε, ο Κάμερον συνέχισε να πιέζει τα όρια. Με κόστος 14 εκατομμυρίων δολαρίων, αυτός και οι συνεργάτες του κατασκεύασαν ένα νέο σύστημα τρισδιάστατων καμερών, καθώς και μια τεχνολογία simulcam με τη βοήθεια της Giant Studios, που του επέτρεπε να βλέπει τους ψηφιακούς χαρακτήρες που κινηματογραφούσε αποδοσμένους σε ψηφιακά περιβάλλοντα σε πραγματικό χρόνο.

Το Avatar, φυσικά, κατέρριψε κάθε προηγούμενο στο box office το 2009 με σχεδόν 3 δισ. δολάρια σε εισπράξεις. Επειδή η Fox αναζήτησε εξωτερική χρηματοδότηση για το 60% του προϋπολογισμού της ταινίας, περιορίζοντας την έκθεσή της σε ενδεχόμενη αποτυχία, πολλοί επωφελήθηκαν από τα κέρδη, μεταξύ των οποίων και το private equity fund Dune Capital Management. Η Ingenious Media, μια επενδυτική κοινοπραξία που αποτελούνταν από δεκάδες διάσημους Βρετανούς, όπως ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο Σάσα Μπάρον Κοέν, ο Πίτερ Γκάμπριελ και ο Γκάι Ρίτσι, φέρεται να μοιράστηκε σχεδόν 400 εκατομμύρια δολάρια σε κέρδη από μια επένδυση περίπου 75 εκατομμυρίων.

Το Forbes εκτιμά ότι το μερίδιο του Κάμερον από την πρώτη ταινία Avatar — η οποία προτάθηκε για εννέα Όσκαρ και κέρδισε τρία, συμπεριλαμβανομένου του Όσκαρ Καλύτερων Οπτικών Εφέ — ξεπέρασε τα 350 εκατομμύρια δολάρια, πριν από φόρους και αμοιβές. Και επειδή ο ίδιος και η Lightstorm κατείχαν τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας, έχει κερδίσει έκτοτε εκατομμύρια περισσότερα κάθε χρόνο από συμφωνίες αδειοδότησης για παιχνίδια, εμπορεύματα και μια διαδρομή σε θεματικό πάρκο στο Disney’s Animal Kingdom στο Ορλάντο της Φλόριντα.

Αυτά τα χρήματα επέτρεψαν στον Κάμερον να επενδύσει και σε άλλα πάθη του, όπως η περιβαλλοντική προστασία — συνίδρυσε τη νεοζηλανδική Cameron Family Farms το 2012, το κλιματικό συμβουλευτικό σχήμα Avatar Alliance Foundation το 2013 και την εταιρεία φυτικών τροφίμων Verdient το 2017 — καθώς και η εξερεύνηση των ωκεανών. Ανάμεσα σε πολλές υποβρύχιες αποστολές, ο Κάμερον έχει ταξιδέψει διάσημα στο βαθύτερο σημείο του ωκεανού, στον πυθμένα της Τάφρου των Μαριανών.

Πλέον ζει μόνιμα στη Νέα Ζηλανδία, όπου φέρεται να κατέχει πάνω από 3.000 στρέμματα γης, έχοντας πουλήσει αρκετά ακίνητα κατά την αποχώρησή του από την Καλιφόρνια το 2020.

Η όρεξή του για κινηματογράφο ωστόσο δεν έχει μειωθεί. Αφού εγκρίθηκαν δύο σίκουελ του Avatar, ο Κάμερον πέρασε σχεδόν μια δεκαετία δημιουργώντας νέα υποβρύχια τεχνολογία για το The Way of Water του 2022, το οποίο απέφερε 2,3 δισ. δολάρια στο box office. Ο Κάμερον, ο οποίος είχε συμφωνία περίπου 20% επί των ακαθάριστων εισπράξεων από το πρώτο δολάριο, έβαλε στην τσέπη άλλα 250 εκατομμύρια δολάρια από την ταινία.

Πριν από την κυκλοφορία του Fire and Ash, ο Κάμερον ήταν σταθερός στο ότι έχει σχέδια για τέταρτη και πέμπτη ταινία Avatar, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι και αυτή η ταινία θα πρέπει ξανά να αποδείξει την αξία της στο box office για να δοθεί το πράσινο φως στο επόμενο κύμα σίκουελ.

