search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 11:44
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.12.2025 09:58

Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στη Γραμμή 3 του μετρό – Κανονικά διέρχονται οι συρμοί

16.12.2025 09:58
Stathmos-Metro_new

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό λίγο μετά τις 09:30. Η κίνηση των συρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή Δημοτικό Θέατρο  – Δουκίσσης Πλακεντίας- Αεροδρόμιο.

Η διακοπή λειτουργίας σε τμήμα της Γραμμής οφείλεται σε πρόβλημα στην τροφοδοσία του συστήματος  σηματοδότησης, τα αίτια του οποίου θα διερευνηθούν από τη ΣΤΑ.ΣΥ.

Η ΣΤΑ.ΣΥ απολογήθηκε προς το επιβατικό κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που προκλήθηκε.

Διαβάστε επίσης:

Καταδίωξη στο Χαλάνδρι: Οδηγούσε ανήλικος γιος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, με κρυμμένο κουζινομάχαιρο ο 15χρονος συνοδηγός του

Πένθος για τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Πέθανε η μητέρα του, Ειρήνη

Λευκάδα: Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό αγοριού 2 ετών από δεξαμενή (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
akram
ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Ξύπνησε από το κώμα ο 24χρονος τρομοκράτης και καταθέτει

chiara-ferragni
LIFESTYLE

Chiara Ferragni: Η άνοδος, το σκάνδαλο και η πτώση της διάσημης influencer

tsiaras_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο κάλεσμα Τσιάρα προς τους αγρότες: Τους περιμένω και αύριο το πρωί – Συζήτηση με τη ΔΕΗ για το αγροτικό ρεύμα (Video)

opekepe-evropeos-eisageleas
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Ευρωπαίο ανακριτή οι 8 από τους 16 συλληφθέντες – Αναζητούνται και άλλοι εμπλεκόμενοι

madonna-new
LIFESTYLE

Μαντόνα – Γκάι Ρίτσι: Πρώτη συνάντηση μετά από 17 χρόνια (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

microfono tragoudi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς απαντά ο γνωστός τραγουδιστής στις φερόμενες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 11:42
akram
ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Ξύπνησε από το κώμα ο 24χρονος τρομοκράτης και καταθέτει

chiara-ferragni
LIFESTYLE

Chiara Ferragni: Η άνοδος, το σκάνδαλο και η πτώση της διάσημης influencer

tsiaras_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο κάλεσμα Τσιάρα προς τους αγρότες: Τους περιμένω και αύριο το πρωί – Συζήτηση με τη ΔΕΗ για το αγροτικό ρεύμα (Video)

1 / 3