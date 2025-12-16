Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στη Γραμμή 3 του μετρό – Κανονικά διέρχονται οι συρμοί

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό λίγο μετά τις 09:30. Η κίνηση των συρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας- Αεροδρόμιο.
Η διακοπή λειτουργίας σε τμήμα της Γραμμής οφείλεται σε πρόβλημα στην τροφοδοσία του συστήματος σηματοδότησης, τα αίτια του οποίου θα διερευνηθούν από τη ΣΤΑ.ΣΥ.
Η ΣΤΑ.ΣΥ απολογήθηκε προς το επιβατικό κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που προκλήθηκε.
