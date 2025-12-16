Μετρό: Εκτός λειτουργίας η Γραμμή 3 από Χολαργό μέχρι Αεροδρόμιο

Προβλήματα στην κυκλοφορία του Μετρό σημειώνονται σήμερα (16/12) το πρωί, καθώς η Γραμμή 3 που ξεκινά από το Δημοτικό Θέατρο, σταματά στην Εθνική Άμυνα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, υπάρχει τεχνικό πρόβλημα στη σηματοδότηση και γι’ αυτό έχει τεθεί εκτός λειτουργίας η γραμμή από Χολαργό μέχρι το Αεροδρόμιο.

Το κομμάτι που δεν εξυπηρετείται είναι οι στάσεις Χολαργός, Νομισματοκοπείο, Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρι, Δουκίσσης Πλακεντίας, Παλλήνη, Παιανία, Κορωπί και Αεροδρόμιο.

«Σας ενημερώνουμε, πως προσωρινά η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό διεξάγεται στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο- Εθνική Άμυνα, λόγω τεχνικού προβλήματος στη σηματοδότηση. Εκτός λειτουργίας είναι το τμήμα Χολαργός- Δουκίσσης Πλακεντίας- Αεροδρόμιο», αναφέρει συγκεκριμένα η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

