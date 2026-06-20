Οι γραφικές τέχνες αναζητούν το μέλλον τους μέσα από καινοτομία εκπαίδευση και συνεργασίες

Ένα ισχυρό μήνυμα για τον μετασχηματισμό και τις προοπτικές των κλάδων των γραφικών τεχνών, των εκτυπώσεων και της συσκευασίας έστειλε η εσπερίδα «Εδώ είναι Τυπογραφείο!», η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Ιουνίου στους ιστορικούς χώρους του Τυπογραφείου της Βουλής των Ελλήνων, στο Δημόσιο Καπνεργοστάσιο.

Η εκδήλωση αποτέλεσε σημείο συνάντησης επιχειρηματιών, στελεχών της βιομηχανίας, ερευνητών, εκπροσώπων επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων, καθώς και εκπροσώπων της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι βρέθηκαν για πρώτη φορά σε μια τόσο ευρεία κοινή πρωτοβουλία με αντικείμενο το μέλλον των κλάδων της εκτύπωσης, της συσκευασίας και της γραφικής επικοινωνίας.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Έρευνας, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης Συσκευασίας, Εκτυπώσεων και Γραφικής Επικοινωνίας Pack Print Science σε συνεργασία με το Ερευνητικό Εργαστήριο Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Μέσων Οπτικής Επικοινωνίας GRAPHMEDLAB του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Εκδόσεων και Εκτυπώσεων της Βουλής των Ελλήνων.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στους κλάδους, οι νέες τεχνολογίες, οι ανάγκες της παραγωγής αλλά και οι προκλήσεις που δημιουργεί η έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Κοινή διαπίστωση των συμμετεχόντων ήταν ότι οι γραφικές τέχνες και η συσκευασία βρίσκονται σε μια περίοδο βαθιάς μετάβασης, όπου η καινοτομία και η εκπαίδευση αναδεικνύονται σε κρίσιμους παράγοντες ανταγωνιστικότητας.

Η πρώτη θεματική ενότητα επικεντρώθηκε στον ρόλο που διαδραματίζουν οι κλάδοι των εκτυπώσεων και της συσκευασίας στην ελληνική παραγωγική δραστηριότητα, αλλά και στις προοπτικές που διαμορφώνονται τα επόμενα χρόνια. Εκπρόσωποι σημαντικών επιχειρήσεων παρουσίασαν την εικόνα της αγοράς, τις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η τεχνολογική αναβάθμιση.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Αυγερινός Χατζηχρυσός από τη forlabels, ο Θεόδωρος Σκαγιάς από τη SKAG και ο Βασίλης Έξαρχος από τη Dunapack, ενώ την κεντρική εισήγηση πραγματοποίησε ο πρόεδρος του Pack Print Science, Χρήστος Κουτρουδίτσος. Τον συντονισμό είχε ο Βασίλης Δημάκης.

Η δεύτερη ενότητα ανέδειξε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τις επιχειρήσεις του χώρου: την έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών και τεχνικών. Οι ομιλητές υπογράμμισαν την ανάγκη δημιουργίας σύγχρονων εκπαιδευτικών διαδρομών που θα συνδέουν αποτελεσματικότερα την αγορά εργασίας με την εκπαίδευση και την έρευνα.

Στην ενότητα συμμετείχαν ο Σωτήρης Στασινόπουλος από το Τυπογραφείο της Βουλής και ο Δρ. Μάριος Τσιγώνιας από το GRAPHMEDLAB, ενώ την κεντρική παρουσίαση πραγματοποίησε ο επιστημονικός διευθυντής του Pack Print Science, Δρ. Αναστάσιος Πολίτης. Τη συζήτηση συντόνισε ο Γιώργος Τριανταφύλλου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν επίσης οι στόχοι και οι δράσεις του Pack Print Science, ενός φορέα που δημιουργήθηκε το 2024 με στόχο να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στην παραγωγή, την έρευνα και την εκπαίδευση. Το Κέντρο ιδρύθηκε με τη συνεργασία των φορέων ΕΛΣΕΤ, HELGRAMED και FESPA Hellas Association και φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν μόνιμο μηχανισμό υποστήριξης της καινοτομίας και της ανάπτυξης στους συγκεκριμένους κλάδους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατάρτιση νέων επαγγελματιών, στην επιμόρφωση των εργαζομένων, στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Παράλληλα, το Κέντρο συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η μεγάλη συμμετοχή και το έντονο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει ανάγκη για έναν σταθερό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων, ερευνητικών φορέων και επαγγελματικών οργανώσεων. Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι η εσπερίδα αποτέλεσε μόνο την αρχή μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος συνεργασίας που θα συμβάλει στην ανάπτυξη των γραφικών τεχνών, των εκτυπώσεων και της συσκευασίας στην Ελλάδα.

Το μήνυμα που κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης ήταν ότι το μέλλον των κλάδων δεν θα κριθεί μόνο από τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά κυρίως από την ικανότητα των επιχειρήσεων και των φορέων να επενδύσουν στη γνώση, στην εξειδίκευση και στη συνεργασία. Ένα στοίχημα που, όπως φάνηκε από τη συμμετοχή και τον διάλογο που αναπτύχθηκε, ο χώρος είναι έτοιμος να διεκδικήσει.

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