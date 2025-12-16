Ενιαίος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Αττικής και Νήσων: «Καθυστερούν και κόβουν θεραπείες παιδιών με σοβαρές αναπηρίες»

Πληθαίνουν οι καταγγελίες γονέων αναφορικά με τις καθυστερήσεις του ΕΟΠΥΥ στην αποζημίωση θεραπειών που αφορούν παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, αυτισμό, ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες ενώ σε πολλές περιπτώσεις τις μειώνει ή κόβει πολλές από αυτές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την καταγγελία του ο Ενιαίου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Αττικής και Νήσων, η διαδικασία είναι ως εξής: ο γιατρός γράφει το παραπεμπτικό, ο γονιός το καταθέτει στο ιδιωτικό κέντρο ειδικής αγωγής, επειδή δεν υπάρχουν δημόσια για να κάνει το παιδί του τις αναγκαίες εργοθεραπείες, φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες, κ.λπ. Ανά διαστήματα που το παιδί του έχει συμπληρώσει έναν κύκλο θεραπειών, πληρώνει στο κέντρο και τα καταθέτει στον ΕΟΠΥΥ για να πληρωθεί.

Ο ΕΟΠΥΥ πλέον αντί να αποζημιώσει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα τους γονείς καθυστερεί για μήνες την αποπληρωμή των αποδείξεων, άρα ο γονιός αν δεν έχει να πληρώσει τον επόμενο μήνα από την τσέπη του τις θεραπείες, τις μειώνει ή τις σταματάει.

«Έχουμε όμως και το φαινόμενο, ενώ ο παιδονευρολόγος ή ο παιδοψυχίατρος έχει γράψει συγκεκριμένες θεραπείες, ο ΕΟΠΥΥ στο τέλος να μην εγκρίνει την πληρωμή μιας σειράς από αυτές. Κι αυτή η απαράδεκτη εξέλιξη με δραματικές επιπτώσεις στην πορεία της ζωής των παιδιών και των οικογενειών τους, είναι ένα σαφές δείγμα του τι έρχεται με τις εφαρμογές των κατευθύνσεων της ΕΕ που έχει προσυπογράψει η ελληνική κυβέρνηση, για τις περικοπές, για να γεμίσει η κρεατομηχανή της πολεμικής οικονομίας.» όπως καταγγέλλει ο σύλλογος και συνεχίζει: «Γι΄αυτό σήμερα οι γονείς και οι ανάπηροι πρέπει να βρεθούν στα απογευματινά συλλαλητήρια στην Αθήνα στο Σύνταγμα στις 18:30 και σε πολλές πόλεις στην υπόλοιπη Ελλάδα, ενάντια στο βάρβαρο αντιλαϊκό, αντεργατικό προϋπολογισμό για το 2026.».

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης ο Ενιαίος και η ΣΕΑΑΝ θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα στις 17:00 στο Υπουργείο Εργασίας, Ναυπλίου 29.

«Δεν θα γίνουν τα παιδιά μας παρανάλωμα για τις ανάγκες της πολεμικής οικονομίας, συσπειρωμένοι γύρω από τον σύλλογό μας, την ΣΕΑΑΝ, όλοι στον αγώνα για τα παιδιά μας, για τους ανθρώπους μας, για τις οικογένειές μας.» καταλήγει ο σύλλογος.

Διαβάστε επίσης:

Λειτουργικές παθήσεις του πεπτικού: Τι είναι – Πώς αντιμετωπίζονται

Καταγγελία: Ασθενείς ΙΦΝΕ πληρώνουν από την τσέπη τους διαγνωστική εξέταση ενώ υπάρχει ΦΕΚ κοστολόγησης

Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων λιστέριας στην Ευρώπη: Ένας στους 12 πέθανε και επτά στους 10 νοσηλεύτηκαν