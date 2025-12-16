Καταγγελία: Ασθενείς ΙΦΝΕ πληρώνουν από την τσέπη τους διαγνωστική εξέταση ενώ υπάρχει ΦΕΚ κοστολόγησης

Σοβαρές καταγγελίες για τη μη αποζημίωση εξέτασης κάνει ο Σύλλογος Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.

Πρόκειται για την καλπροτεκτίνη μια απολύτως απαραίτητη διαγνωστική εξέταση για την παρακολούθηση των ασθενών με Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου (ΙΦΝΕ).

«Από το 2019 μέχρι σήμερα, το ζήτημα της αποζημίωσης της καλπροτεκτίνης παραμένει σε καθεστώς ανεξήγητης στασιμότητας.

Η εξέταση έχει κοστολογηθεί επίσημα με ΦΕΚ (938/Β/23-02-2023), ωστόσο εξακολουθεί να μην εντάσσεται στις αποζημιούμενες διαγνωστικές εξετάσεις.

Η αντίφαση αυτή αποκαλύπτει τη δυσλειτουργία και την έλλειψη πολιτικής βούλησης για την επίλυση ενός απλού, αλλά κρίσιμου, ζητήματος.» αναφέρει η ανακοίνωση του συλλόγου.

Σημειώνεται ότι η εξέταση έχει ήδη λάβει τιμή εδώ και 2 ολόκληρα χρόνια, ωστόσο οι ασθενείς εξακολουθούν να την πληρώνουν από την τσέπη τους!

«Έχουμε επανειλημμένα συζητήσει το θέμα αυτό με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας όμως η εξέταση εξακολουθεί να μην αποζημιώνεται.

Υπάρχει το ΦΕΚ ωστόσο οι ασθενείς την πληρώνουν τοις μετρητοίς όποτε χρειαστούν να υποβληθούν στην συγκεκριμένης εξέταση» είπε στο pontiki.gr η πρόεδρος του Σύλλογος Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας Βασιλική Ραφαέλα Βακουφτσή και συνέχισε:

«Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να το ξανασυζητήσουμε με τη ηγεσία του υπουργείου Υγείας και δεν γνωρίζω για ποιους λόγους το θέμα αυτό έχει μείνει στάσιμο».

Τι είναι η εξέταση καλπροτεκτίνη

Πρόκειται για μια πρωτεΐνη που λειτουργεί ως βιοδείκτης εντερικής φλεγμονής, ανιχνεύεται στα κόπρανα και βοηθά στη διάκριση σοβαρών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου (όπως Νόσος Crohn, Ελκώδης Κολίτιδα), όπου τα επίπεδα είναι φυσιολογικά.

Η εξέταση καλπροτεκτίνης κοπράνων είναι μη επεμβατική, χαμηλού κόστους και αξιόπιστη. Οι υψηλές τιμές δείχνουν ενεργό φλεγμονή που χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση (π.χ. κολονοσκόπηση), ενώ χαμηλές τιμές ουσιαστικά αποκλείουν φλεγμονή, μειώνοντας τις άσκοπες ενδοσκοπήσεις. Δηλαδή πρόκειται για μια εξέταση με τεκμηριωμένη επιστημονική αξία.

Το κόστος

Η Πολιτεία εξακολουθεί να αγνοεί συστηματικά τις ανάγκες χιλιάδων ασθενών και το κόστος της εξέτασης μετακυλίεται εξ ολοκλήρου στους ασθενείς, οι οποίοι καλούνται να καταβάλλουν ποσά που συχνά υπερβαίνουν τα 50 ευρώ, και μάλιστα σε τακτική βάση.

«Συνήθως αυτή η εξέταση γίνεται 3-4 φορές το χρόνο άλλα για κάθε ασθενή είναι διαφορετικά» μας είπε η πρόεδρος.

Αξίζει να τονισθεί ότι η αδιαφορία της Πολιτείας που εξακολουθεί να μην αποζημιώνει την εξέταση αυτή επιβαρύνει μακροπρόθεσμα και το ίδιο το σύστημα υγείας, καθώς οδηγεί σε καθυστερημένη διάγνωση υποτροπών και αυξημένη ανάγκη για επεμβατικές και ακριβότερες εξετάσεις.

Ο Σύλλογος Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας ζητάει άμεσα και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις την ένταξη της εξέτασης καλπροτεκτίνης στις αποζημιωμένες διαγνωστικές πράξεις και τονίζει ότι η Πολιτεία οφείλει να αναλάβει την ευθύνη της και να πάψει να μεταφέρει το κόστος της χρόνιας νόσου στους ίδιους τους ασθενείς.

Διαβάστε επίσης

Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων λιστέριας στην Ευρώπη: Ένας στους 12 πέθανε και επτά στους 10 νοσηλεύτηκαν

Η μαύρη σοκολάτα έχει αντιγηραντική δράση;

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας: Αυξημένη εγρήγορση για τη σούπερ γρίπη Η3Ν2 – υποκλάδος Κ