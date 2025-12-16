Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 55χρονη κατηγορείται ότι βίαζε τον γιο της οικιακής βοηθού της από την ηλικία των 9 ετών

Μια σοκαριστική υπόθεση ερευνά η ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη, καθώς μια 55χρονη γυναίκα κατηγορείται ότι βίαζε για χρόνια τον ανήλικο γιο της οικιακής της βοηθού.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, η 55χρονη βίαζε τον γιό της οικιακής της βοηθού από όταν εκείνος ήταν 9 ετών!

Συγκεκριμένα, ο 18χρονος κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι μαζί με τη μητέρα του διέμεναν στο σπίτι της 55χρονης και ότι εκείνη τον κακοποιούσε συστηματικά σεξουαλικά για περίπου δέκα χρόνια, μέχρι και τον περασμένο Μάιο.

Η γυναίκα φέρεται να εκμεταλλευόταν την απουσία της μητέρας του αγοριού για να προχωρά στις αρρωστημένες πράξεις της.

Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 55χρονης ημεδαπής για τα αδικήματα του βιασμού και κατάχρησης ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση.

Προηγήθηκε καταγγελία, αρχικά στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, σύμφωνα με την οποία η ανωτέρω διέπραττε γενετήσιες πράξεις σε βάρος 18χρονου (σήμερα) ημεδαπού, από την ηλικία των 9 ετών έως και το Μάιο του 2025, εκμεταλλευόμενη την απουσία της μητέρας του η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και διέμενε μαζί με το γιο της στην οικία της 55χρονης σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

