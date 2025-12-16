Κυψέλη: Υπό κατάληψη το Γυμνάσιο μετά το μαχαίρωμα από μαθήτρια – Συγκλονιστική μαρτυρία για το αιματηρό περιστατικό (videos)

Υπό κατάληψη τελεί το σχολείο στην Κυψέλη στο οποίο χθες, Δευτέρα (16/12), μια μαθήτρια μαχαίρωσε στην κοιλιά και στο πόδι μια 14χρονη.

Οι μαθητές, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητούν να γίνει εκ νέου αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για την 16χρονη αλλά και να είναι περισσότερες ημέρες στο σχολείο η ψυχολόγος.

«Φοβόμουν για τη ζωή μου»

Μιλώντας στην ΕΡΤ, μία 14χρονη μαθήτρια που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στην αιματηρή συμπλοκή μεταξύ δύο μαθητριών στην περιοχή της Κυψέλης, περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που έζησαν οι υπόλοιποι συμμαθητές στο σχολείο.

«Είχα κατέβει με μια συμμαθήτριά μου για να πιούμε νερό και είδαμε να έχει σχηματιστεί ένας κύκλος. Η 16χρονη φώναζε στο κορίτσι και τη έβριζε. Η 14χρονη έλεγε ότι έγινε παρεξήγηση και ότι δεν το είπε», ανέφερε η μαθήτρια, που όπως δήλωσε φοβάται πλέον για τη ζωή της.

Μιλώντας για το αιματηρό περιστατικό που εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια διαλείμματος στον προαύλιο χώρο του σχολείου όπου συστεγάζονται το 15ο Γυμνάσιο Αθηνών και το 60ο Γυμνάσιο, μπροστά σε ομάδα μαθητών τόνισε ότι η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα.

Όλα ξεκίνησαν, όπως είπε, όταν η 16χρονη που μόλις είχε πάρει μεταγραφή στο σχολείο, έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε στην 14χρονη, τραυματίζοντάς την στην κοιλιά και στο χέρι. «Μετά αρχίσαμε να φωνάζουμε τους καθηγητές», σημείωσε ενώ, όπως εξιστόρησε η 16χρονη που συνελήφθη, επιχείρησε να μαχαιρώσει και ένα αγόρι που επιχείρησε να την σταματήσει.

«Πήγε να μαχαιρώσει κι εκείνον. Εγώ δεν μπορούσα να μπω στη μέση, φοβόμουν για τη ζωή μου», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν την είχαμε ξαναδεί. Την είδαμε μόνο όταν είχε βγάλει το μαχαίρι». Σύμφωνα με την 14χρονη «είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο» στο συγκεκριμένο σχολείο.

«Καυγάδες υπάρχουν παντού, αλλά μαχαίρια όχι. Έχει φοβηθεί όλος ο κόσμος», σημείωσε. «Κανένας γονιός δεν θα αφήσει το παιδί του να είναι με μια κοπέλα που είχε μαχαιρώσει μέσα στο σχολείο», πρόσθεσε, ενώ κατήγγειλε και το γεγονός ότι η συγκεκριμένη μαθήτρια πήρε μετεγραφή ενώ είχε παραβατική συμπεριφορά.

«Από ότι έχουμε ακούσει η συγκεκριμένη κοπέλα είχε μαχαιρώσει δύο συμμαθητές της σε άλλο σχολείο», είπε προσθέτοντας ότι κατά την ημέρα της άφιξής της στο νέο σχολικό περιβάλλον δεν συνομίλησε την ψυχολόγο του σχολείου, η οποία βρισκόταν εκείνη την ημέρα εκεί.

«Η ψυχολόγος δεν είναι για μια φορά την εβδομάδα. Δεν αρκεί για όλα τα παιδιά», πρόσθεσε. Μιλώντας για τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας τόνισε ότι «είναι πρώτη φορά» και πλέον «φοβόμαστε κι εμείς».

«Την έλεγε πρεζάκι και βρομιάρα»

Άλλη οπτική έχει δώσει η αδελφή της 16χρονης, η οποία υποστήριξε ότι η 14χρονη της είχε επιτεθεί λεκτικά. «Η άλλη κοπέλα την είπε πρεζάκι και ότι ήρθε η άλλη η βρομιάρα».

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώθηκε για το περιστατικό που συνέβη στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνών. Δόθηκε ρητή οδηγία, τόσο προς τη Διεύθυνση στου σχολείου όσο και προς την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου, ο/η ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός του σχολείου, να έρθουν άμεσα σε επαφή με τα παιδιά και το οικογενειακό τους περιβάλλον, προκειμένου να διερευνήσουν τις ανάγκες τους και να δώσουν την υποστήριξη που χρειάζονται.

Διαβάστε επίσης:

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκινά πιλοτικά 24ωρη λειτουργία στις 20 και 27 Δεκεμβρίου

Μετρό: Εκτός λειτουργίας η Γραμμή 3 από Χολαργό μέχρι Αεροδρόμιο

Χανιά: Άγριος καβγάς για μια θέση πάρκινγκ – Το βίντεο που έγινε viral