Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκινά πιλοτικά 24ωρη λειτουργία στις 20 και 27 Δεκεμβρίου

Σε πιλοτική 24ωρη λειτουργία τίθενται το Μετρό Θεσσαλονίκης και έξι βασικές λεωφορειακές γραμμές το Σάββατα 20 και το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, με στόχο τη διεύρυνση των επιλογών ασφαλούς και αξιόπιστης μετακίνησης στην πόλη, τις ημέρες των εορτών, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Οι λεωφορειακές γραμμές της πιλοτικής δράσης

Στην πιλοτική 24ωρη λειτουργία εντάσσονται οι γραμμές:

6

14

27

32

58

66

Τα δρομολόγια των παραπάνω γραμμών θα εκτελούνται ανά περίπου 30 λεπτά από τα μεσάνυχτα έως τις 05:00, ενώ τις υπόλοιπες ώρες θα ακολουθούν την κανονική συχνότητα των ημερήσιων δρομολογίων.

