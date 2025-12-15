Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 44χρονου που επιχείρησε να πνίξει τη σύντροφό του με κορδόνια

Την 34χρονη σύντροφό του κατηγορείται ότι επιχείρησε να πνίξει με κορδόνια ένας 44χρονος στη Θεσσαλονίκη, στη διάρκεια ενός καβγά μεταξύ τους.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει χάρη στις γνώσεις αυτοάμυνας που απέκτησε από την ενασχόληση της με τις πολεμικές τέχνες.

Ο 44χρονος Γεωργιανός συνελήφθη μετά από καταγγελία στην αστυνομία και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για ενδοοικογενειακή απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Το επεισόδιο φαίνεται πως συνέβη τα μεσάνυχτα της Κυριακής (14/12) στο σπίτι της γυναίκας (με καταγωγή από την Ουκρανία) στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, και, μάλιστα, μπροστά στα μάτια του 14χρονου γιου της.

Ο κατηγορούμενος παραμένει υπό κράτηση, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές της Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε επίσης:

Η οικογένεια του Ολυμπιακού για τον θάνατο της μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη: «Να έχει καλές τις αιώνιες θάλασσες»

Ομόνοια: Έφοδος της αστυνομίας σε ενεχυροδανειστήριο – Συνεργαζόταν με διαρρήκτες και έλιωνε τα κλοπιμαία (Video)

Το «προφίλ» του «Έλληνα Εσκομπάρ» – Γνωστός στις Αρχές εδώ και τουλάχιστον τρεις δεκαετίες