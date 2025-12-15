search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 01:15
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.12.2025 23:56

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 44χρονου που επιχείρησε να πνίξει τη σύντροφό του με κορδόνια

15.12.2025 23:56
peripoliko new

Την 34χρονη σύντροφό του κατηγορείται ότι επιχείρησε να πνίξει με κορδόνια ένας 44χρονος στη Θεσσαλονίκη, στη διάρκεια ενός καβγά μεταξύ τους.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει χάρη στις γνώσεις αυτοάμυνας που απέκτησε από την ενασχόληση της με τις πολεμικές τέχνες.

Ο 44χρονος Γεωργιανός συνελήφθη μετά από καταγγελία στην αστυνομία και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για ενδοοικογενειακή απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Το επεισόδιο φαίνεται πως συνέβη τα μεσάνυχτα της Κυριακής (14/12) στο σπίτι της γυναίκας (με καταγωγή από την Ουκρανία) στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, και, μάλιστα, μπροστά στα μάτια του 14χρονου γιου της.

Ο κατηγορούμενος παραμένει υπό κράτηση, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές της Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε επίσης:

Η οικογένεια του Ολυμπιακού για τον θάνατο της μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη: «Να έχει καλές τις αιώνιες θάλασσες»

Ομόνοια: Έφοδος της αστυνομίας σε ενεχυροδανειστήριο – Συνεργαζόταν με διαρρήκτες και έλιωνε τα κλοπιμαία (Video)

Το «προφίλ» του «Έλληνα Εσκομπάρ» – Γνωστός στις Αρχές εδώ και τουλάχιστον τρεις δεκαετίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
saleh-gerapetritis
ΚΟΣΜΟΣ

«Άκυρο» το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής – Προοπτική διαλόγου με Ελλάδα, Αίγυπτο και Τουρκία

zelensky 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: «Μικρά βήματα σε μακρύ δρόμο» η πρόοδος στις συνομιλίες για την Ουκρανία – «Κόκκινη γραμμή» το Ντονμπάς

foinikounta dolofonia apologia
ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα μετά από τη μαραθώνια απολογία τους

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 44χρονου που επιχείρησε να πνίξει τη σύντροφό του με κορδόνια

nunn panathinaikos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Ξαφνικό πρόβλημα με Ναν, αμφίβολος για τον αγώνα με τη Φενέρ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

TSIPRAS PIERRAKAKIS DOUKAS PAPPAS
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 01:00
saleh-gerapetritis
ΚΟΣΜΟΣ

«Άκυρο» το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής – Προοπτική διαλόγου με Ελλάδα, Αίγυπτο και Τουρκία

zelensky 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: «Μικρά βήματα σε μακρύ δρόμο» η πρόοδος στις συνομιλίες για την Ουκρανία – «Κόκκινη γραμμή» το Ντονμπάς

foinikounta dolofonia apologia
ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα μετά από τη μαραθώνια απολογία τους

1 / 3