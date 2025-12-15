Η οικογένεια του Ολυμπιακού για τον θάνατο της μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη: «Να έχει καλές τις αιώνιες θάλασσες»

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια της Ειρήνης Μαρινάκη, μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη, εξέδωσε ο Ολυμπιακός.

Στη σχετική ανακοίνωση εκφράζονται τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του Βαγγέλη Μαρινάκη για την απώλεια «μιας μεγάλης Πειραιώτισσας», που έζησε μια «ζωή γεμάτη αγάπη, φως και δημιουργία».

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Η οικογένεια του Ολυμπιακού πενθεί για μια σπουδαία γυναίκα, μια μεγάλη Πειραιώτισσα, την Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγο του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και λατρεμένη μητέρα του ηγέτη μας, Ευάγγελου Μαρινάκη.

Μια ζωή γεμάτη αγάπη, φως και δημιουργία.

Μια ζωή γεμάτη προσφορά για τον συνάνθρωπο.

Να έχει καλές τις αιώνιες θάλασσες.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025 και ώρα 12:00 μ.μ», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Ολυμπιακού.

Διαβάστε επίσης:

Ομόνοια: Έφοδος της αστυνομίας σε ενεχυροδανειστήριο – Συνεργαζόταν με διαρρήκτες και έλιωνε τα κλοπιμαία (Video)

Το «προφίλ» του «Έλληνα Εσκομπάρ» – Γνωστός στις Αρχές εδώ και τουλάχιστον τρεις δεκαετίες

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα στοιχεία για το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων – Λεφτά ακόμη και σε νεκρούς που έκαναν… αναλήψεις