Λάρισα: Αυτοκίνητο ανετράπη και κατέληξε σε απότομη πλαγιά -Τραυματίστηκε ο οδηγός

Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε ηλικιωμένος οδηγός, όταν το αγροτικό όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του σε αγροτικό δρόμο έξω από την Τσαριτσάνη Λάρισας και κατέληξε σε απότομη πλαγιά.

Ειδικότερα, το όχημα ανετράπη δύο έως τρεις φορές πριν ακινητοποιηθεί πάνω σε χαμηλή βλάστηση, γεγονός που φαίνεται πως απέτρεψε τα χειρότερα.

Η πυροσβεστική απεγκλώβισε τον οδηγό στη Λάρισα -Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Άμεσα στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας Ελασσόνας, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του οδηγού από το αγροτικό.

Λόγω της δυσβατότητας του δρόμου, ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά με καρότσα άλλου αγροτικού οχήματος έως την κεντρική οδό, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για προληπτικές εξετάσεις.

