Aegean: Πρώτη απευθείας πτήση ευρωπαϊκής αεροπορικής εταιρείας προς Βαγδάτη έπειτα από 35 χρόνια

Αεροσκάφος της Aegean Airlines προσγειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης, πραγματοποιώντας την πρώτη απευθείας πτήση ευρωπαϊκού αερομεταφορέα προς την ιρακινή πρωτεύουσα μετά από 35 χρόνια, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών του Ιράκ.

Η εξέλιξη χαρακτηρίζεται από τις ιρακινές αρχές ως βήμα κρίσιμης σημασίας για την ανάκαμψη του αεροπορικού τομέα της χώρας και την επανένταξή του στη διεθνή αεροπορική δραστηριότητα, έπειτα από δεκαετίες απομόνωσης και περιορισμών.

Οι απευθείας πτήσεις ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών προς τη Βαγδάτη είχαν διακοπεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, λόγω σοβαρών ανησυχιών για την ασφάλεια. Η διακοπή ακολούθησε την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ, την επιβολή διεθνών κυρώσεων και, αργότερα, την ανατροπή του καθεστώτος του Σαντάμ Χουσεΐν το 2003, γεγονότα που οδήγησαν σε παρατεταμένη αστάθεια.

Τα τελευταία χρόνια, το Ιράκ επιχειρεί να προβάλει εικόνα σταδιακής σταθεροποίησης, με τις αρχές να δίνουν έμφαση στην αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, με στόχο την ενίσχυση της οικονομίας και τη βελτίωση της διεθνούς εικόνας της χώρας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών του Ιράκ, το δρομολόγιο Αθήνα–Βαγδάτη–Αθήνα θα εκτελείται αρχικά δύο φορές την εβδομάδα, με δυνατότητα αύξησης της συχνότητας των πτήσεων, εφόσον το επιτρέψει η ζήτηση.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα μέσα στο έτος η Aegean Airlines είχε εγκαινιάσει πτήσεις προς το Ερμπίλ, πρωτεύουσα της αυτόνομης περιοχής του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ, η οποία θεωρείται περιοχή σχετικής σταθερότητας σε σύγκριση με άλλες περιοχές της χώρας.

Διαβάστε επίσης:

Μπλόκο Βουρλιώτη σε Jetοil και τέσσερις ακόμη εταιρείες καυσίμων – Δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία

Jetoil: Αναστολή λειτουργίας λόγω κυρώσεων στη Ρωσία

Ανατροπή: Kαι οι σύντροφοι εκτός γάμου έχουν κληρονομικά δικαιώματα