IRIS Παντού: άμεσες πληρωμές σε όλα τα POS και e-shops φέρνουν την Ελλάδα στην πρωτοπορία

Με το «IRIS Παντού», η ΔΙΑΣ επεκτείνει τις άμεσες πληρωμές Account-to-Account σε κάθε φυσικό και ηλεκτρονικό σημείο πώλησης, σηματοδοτώντας τη μετάβαση της Ελλάδας σε μια νέα εποχή συναλλαγών χωρίς κάρτες και χωρίς ενδιάμεσους.

Η παρουσίαση του νέου μοντέλου πραγματοποιήθηκε στο πρώτο Media Event στην ιστορία της εταιρείας, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία του IRIS αλλά και τον ρόλο της ενημέρωσης στη μαζική υιοθέτηση μιας εθνικής ψηφιακής υποδομής. Όπως υπογράμμισε η CEO της ΔΙΑΣ, Σταυρούλα Καμπουρίδου, η ενημέρωση και η κατανόηση αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για την εμπέδωση της εμπιστοσύνης πολιτών και επιχειρήσεων.

Η ΔΙΑΣ έχει πλέον εξελιχθεί σε τεχνολογικό πυλώνα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, με πανευρωπαϊκές προδιαγραφές. Σταθερότητα, αξιοπιστία και καινοτομία αποτελούν τα βασικά στρατηγικά της προτάγματα, ενώ εκτιμάται ότι εντός του 2025 μέσω των διατραπεζικών υπηρεσιών της θα πραγματοποιηθούν περίπου 540 εκατ. συναλλαγές, συνολικής αξίας 520 δισ. ευρώ.

Το IRIS αποτελεί το ενιαίο ελληνικό οικοσύστημα άμεσων πληρωμών και περιλαμβάνει τρεις βασικούς πυλώνες: πληρωμές από άτομο σε άτομο (IRIS P2P), πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις (IRIS P2Pro) και πληρωμές σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα (IRIS Commerce).

Το μεγάλο ορόσημο έρχεται από την 1η Δεκεμβρίου 2025, όταν το IRIS Commerce καθίσταται διαθέσιμο σε όλα τα POS και όλα τα e-shops στη χώρα. Ήδη, σούπερ μάρκετ, εστιατόρια και φαρμακεία καταγράφουν τις υψηλότερες συναλλαγές στο φυσικό σημείο πώλησης. Με την καθολική αποδοχή των άμεσων πληρωμών, η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που επιτυγχάνει τόσο ευρεία εφαρμογή Account-to-Account συναλλαγών σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη δυναμική του συστήματος. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, οι άμεσες πληρωμές αντιστοιχούν στο 40% των μεταφορών πίστωσης στην Ελλάδα, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Έως το τέλος του 2025 αναμένονται 120 εκατ. συναλλαγές IRIS, συνολικής αξίας 11 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 4,5 δισ. μέσω IRIS Commerce. Σήμερα, περισσότεροι από 4,25 εκατ. χρήστες είναι εγγεγραμμένοι στο IRIS P2P, ενώ 580.000 επαγγελματίες συμμετέχουν στο IRIS P2Pro.

Για τους εμπόρους, το IRIS προσφέρει ανταγωνιστική τιμολόγηση, ποιότητα υπηρεσίας εγγυημένη από τη ΔΙΑΣ και προοπτική άμεσης πίστωσης, η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του 2026. Για τους καταναλωτές, οι πληρωμές πραγματοποιούνται εύκολα μέσω mobile banking, με άμεση εκτέλεση και επιβεβαίωση, υψηλό επίπεδο ασφάλειας και μηδενικά ποσοστά απάτης.

Κοινός παρονομαστής των υπηρεσιών IRIS Commerce και RF/QR είναι η χρήση QR code ως σημείο εισόδου στη συναλλαγή. Η κοινή αυτή λογική μειώνει την πολυπλοκότητα για τον χρήστη και ενισχύει τη μετάβαση σε ψηφιακές πληρωμές, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια της ΔΙΑΣ στον σχεδιασμό απλών και λειτουργικών λύσεων.

Στο θεσμικό επίπεδο, η Πολιτεία, μετά την καθιέρωση της υποχρεωτικής αποδοχής καρτών μέσω POS, προχώρησε την περίοδο 2024-2025 σε παρεμβάσεις που ενισχύουν τις άμεσες πληρωμές, στη βάση της τεχνολογικής ουδετερότητας. Οι κάρτες παραμένουν, οι άμεσες πληρωμές προστίθενται και οι επιλογές για πολίτες και επιχειρήσεις διευρύνονται.

