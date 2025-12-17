search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 11:54
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

17.12.2025 10:01

Ελένη Ράντου για AI: «Σε λίγο δεν θα ξέρουμε τι είναι αλήθεια και τι πραγματικότητα» (Video)

17.12.2025 10:01
rantou-new

Για την «εισβολή» της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή μας μίλησε η Ελένη Ράντου, επισημαίνοντας ότι πολλοί τομείς, αλλά και επαγγέλματα πρόκειται να δοκιμαστούν.

Αναφέρθηκε, δε, στις AI εικόνες με το «Κωνσταντίνου και Ελένης» που κυκλοφόρησαν, σχολιάζοντας πόσο εύκολα πίστεψε ο κόσμος ότι επιστρέφει η σειρά.

«Το πιστέψανε ότι γίνεται ξανά η σειρά. Φοβερό είναι. Σε λίγο δεν θα ξέρουμε τι είν’ αλήθεια, τι πραγματικότητα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας τη σύγχυση που δημιουργεί πλέον το AI.

«Λένε ότι θα γίνονται και ταινίες χωρίς ηθοποιούς πλέον. Έμπνευση και αλήθεια δεν μπορεί να έχει τίποτα από όλα αυτά. Θα δοκιμαστούν πάρα πολλά. Το τι θα έχει ανταπόκριση είναι το θέμα. Είναι τόσο προσομοίωση η ζωή μας, που όλα τα έχω πιθανά» είπε, τέλος, αναφερόμενη στις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην τέχνη και στο επάγγελμα του ηθοποιού.

