ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

17.12.2025 11:19

Έξι μήνες απλήρωτες οι εφημερίες των γιατρών στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Αθήνας

17.12.2025 11:19
ippokrateio_athina_new

Απλήρωτες παραμένουν τους τελευταίους έξι μήνες οι δεδουλευμένες πρόσθετες εφημερίες των γιατρών που υπηρετούν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο Αθηνών με ευθύνη της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας σύμφωνα με την καταγγελία της τριμελής επιτροπής της ΕΙΝΑΠ του νοσοκομείου.

«Οι γιατροί που εφημερεύουν πάνω από το πλαφόν τους δεν το κάνουν με τη θέληση τους αλλά κατ’ ουσίαν αναγκάζονται, κάτω από το βάρος των ελλείψεων και της αδυναμίας να καλυφθεί το πρόγραμμα εφημεριών, ιδιαίτερα σε ορισμένα τμήματα όπως στα εργαστήρια», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η επιτροπή και συνεχίζει: «Είναι επομένως, εξοργιστικό εκτός από την εξουθένωση στην οποία υποβάλλονται, να δέχονται και την απαξιωτική συμπεριφορά να μην τους καταβάλλονται τα δεδουλευμένα στην ώρα τους».

Η επιτροπή της ΕΙΝΑΠ του θεραπευτηρίου «Ιπποκρατείο», καταγγέλλει ότι είναι άγνωστο πότε θα έρθει η έγκριση από την 1η ΥΠΕ και παραμένει άγνωστο πότε θα πληρωθούν οι συνάδελφοί τους, επισημαίνοντας μάλιστα ότι: «Δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να παρουσιάζει ότι τα δημόσια οικονομικά πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο, αλλά να μην καταβάλλονται εγκαίρως τα δεδουλευμένα στους γιατρούς του ΕΣΥ».

Η ΕΙΝΑΠ ζητάει:

  • Μαζικές μόνιμες προσλήψεις προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ανοιχτή προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων μέχρι την κάλυψή τους.
  • Μονιμοποίηση όλων των επικουρικών και συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
  • Αύξηση του βασικού μισθού 20% για όλες τις βαθμίδες. Επαναφορά 13ου – 14ου μισθού.  
  • Διπλασιασμός της ωριαίας εφημεριακής αποζημίωσης.
  • Έγκαιρη (με τη μισθοδοσία του επόμενου μήνα), στο ακέραιο, πληρωμή του συνόλου των δεδουλευμένων εφημεριών.
  • Κατάργηση του απαράδεκτου διαχωρισμού σε πρόσθετες και τακτικές και του μνημονιακού πλαφόν του 12% στις υπεράριθμες (πέραν του ανώτατου προβλεπόμενου ορίου για κάθε ζώνη), που οδηγεί σε αυθαίρετες οριζόντιες περικοπές στις πληρωμές δεδουλευμένων εφημεριών.
  • Χορήγηση επιδόματος βιβλιοθήκης, αφορολόγητο. Χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας.
  • Όχι στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. 5ήμερο/6ωρο/30ωρο, μία ενεργή εφημερία την εβδομάδα, ρεπό την επόμενη μέρα.
  • Αποκλειστική χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των σύγχρονων αναγκών. Κατάργηση κάθε είδους πληρωμής των ασθενών.

