Έξι μήνες απλήρωτες οι εφημερίες των γιατρών στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Αθήνας

Απλήρωτες παραμένουν τους τελευταίους έξι μήνες οι δεδουλευμένες πρόσθετες εφημερίες των γιατρών που υπηρετούν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο Αθηνών με ευθύνη της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας σύμφωνα με την καταγγελία της τριμελής επιτροπής της ΕΙΝΑΠ του νοσοκομείου.
«Οι γιατροί που εφημερεύουν πάνω από το πλαφόν τους δεν το κάνουν με τη θέληση τους αλλά κατ’ ουσίαν αναγκάζονται, κάτω από το βάρος των ελλείψεων και της αδυναμίας να καλυφθεί το πρόγραμμα εφημεριών, ιδιαίτερα σε ορισμένα τμήματα όπως στα εργαστήρια», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η επιτροπή και συνεχίζει: «Είναι επομένως, εξοργιστικό εκτός από την εξουθένωση στην οποία υποβάλλονται, να δέχονται και την απαξιωτική συμπεριφορά να μην τους καταβάλλονται τα δεδουλευμένα στην ώρα τους».
Η επιτροπή της ΕΙΝΑΠ του θεραπευτηρίου «Ιπποκρατείο», καταγγέλλει ότι είναι άγνωστο πότε θα έρθει η έγκριση από την 1η ΥΠΕ και παραμένει άγνωστο πότε θα πληρωθούν οι συνάδελφοί τους, επισημαίνοντας μάλιστα ότι: «Δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να παρουσιάζει ότι τα δημόσια οικονομικά πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο, αλλά να μην καταβάλλονται εγκαίρως τα δεδουλευμένα στους γιατρούς του ΕΣΥ».
Η ΕΙΝΑΠ ζητάει:
