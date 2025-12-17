Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: 88 εκατ. Ευρωπαίοι πάσχουν από αναπνευστικά προβλήματα και 400.000 πεθαίνουν κάθε χρόνο

Σε «επιδημία» εξελίσσονται τα αναπνευστικά νοσήματα καθώς 88 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πάσχουν από χρόνιες αναπνευστικές ασθένειες, καταγράφονται 6,8 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις κάθε χρόνο και 400.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από αυτά.

Τα παραπάνω ανησυχητικά στοιχεία έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ενόψει του 34ου Πανελλήνιου Πνευμονολογικού Συνεδρίου, που διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία με κεντρικό μήνυμα «Ο Πνευμονολόγος στο επίκεντρο». Το Συνέδριο τιμά με την παρουσία της για μία ακόμη χρονιά η επερχόμενη Πρόεδρος της ERS, Καθηγήτρια Joanna Chorostowska, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Προσυμπτωματικός Έλεγχος Καρκίνου Πνεύμονα στην Ευρώπη».

Αναφερόμενος στη θεματολογία του Συνεδρίου για τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα ο κ. Λουκίδης, επισήμανε ότι: «Η ΕΠΕ θα παρουσιάσει στο Συνέδριο ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα στοχεύει τις παραμέτρους αυτές μέσω του περιορισμού του καπνίσματος και των καπνικών προϊόντων, της αύξησης της εμβολιαστικής κάλυψης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της σωστής διατροφής».

Για τις βιολογικές θεραπείες

Στις νέες βιολογικές θεραπείες για την αντιμετώπιση της ΧΑΠ εστιάζει ο Ομότιμος Καθηγητής Πνευμονολογίας και Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, Νίκος Τζανάκης τονίζοντας ότι η ΧΑΠ, μία από τις πιο θανατηφόρες παγκοσμίως παθήσεις, εισέρχεται πλέον σε νέα εποχή.

«Για πρώτη φορά, η επιστήμη δείχνει ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συμβιβαστούμε με τις συνεχείς παροξύνσεις και τις νοσηλείες. Τα νέα βιολογικά φάρμακα, Dupilumab και Mepolizumab, αλλάζουν κυριολεκτικά το μέλλον των ασθενών. Μεγάλες κλινικές μελέτες και για τους 2 βιολογικούς παράγοντες έδειξαν σημαντική μείωση των παροξύνσεων της νόσου, φέρνοντας ελπίδα σε χιλιάδες ασθενείς. Η στοχευμένη βιολογική θεραπεία, βασισμένη στα χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς, σηματοδοτεί μια επανάσταση», υπογράμμισε.

Για το σοβαρό άσθμα

Το σοβαρό άσθμα αφορά λιγότερο από το 5% του συνόλου των ασθματικών ασθενών, ωστόσο αντιπροσωπεύει το 70-80% του συνολικού οικονομικού κόστους του άσθματος, ανέφερε ο Πέτρος Μπακάκος, Καθηγητής Πνευμονολογίας. «Αυτό σημαίνει ότι αν και μιλάμε για λίγους ασθενείς, αυτοί συνιστούν ένα σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό φορτίο από την άποψη των νοσηλειών, φαρμακευτικής αγωγής και ημερών απουσίας από την εργασία τους. Οι βιολογικές θεραπείες που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση του σοβαρού άσθματος καταφέρνουν να μειώσουν σημαντικά τις παροξύνσεις και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών. Η GSAR (Greek Severe Asthma Registry) αποτελεί μια βάση δεδομένων με 619 Έλληνες σοβαρούς ασθματικούς, που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες θα βοηθήσουν στον καλύτερο σχεδιασμό στρατηγικής αντιμετώπισης των ασθενών αυτών», τόνισε.

Καρκίνος πνεύμονα

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος του καρκίνου πνεύμονα και η δημοσίευση ελληνικών οδηγιών είναι τα στοιχεία στα οποία εστίασε ο Ελευθέριος Ζέρβας, Πνευμονολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ: «Στο φετινό Συνέδριο της ΕΠΕ θα παρουσιαστούν τα πρώτα αποτελέσματα προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου που υλοποιήθηκαν σε Πανεπιστημιακές Πνευμονολογικές Κλινικές σε όλη τη χώρα, σε συνεργασία με τη FairLife, προσφέροντας μια πρώτη εικόνα για το πώς θα μπορούσε να οργανωθεί ένα εθνικό πρόγραμμα screening. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η παρουσίαση του ευρωπαϊκού προγράμματος SOLACE σε Αθήνα και Ηράκλειο, που αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας στη διαμόρφωση σύγχρονων και αποτελεσματικών στρατηγικών πρόληψης για τον καρκίνο του πνεύμονα».

Δυο μελέτες για τη ΧΑΠ στην Ελλάδα

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) αποτελεί την τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως, είπε η Νικολέττα Ροβίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας, η οποία συνοδεύεται συχνά από καρδιαγγειακά προβλήματα και παροξύνσεις, που δυσκολεύουν την υγεία των ασθενών και αυξάνουν το κόστος περίθαλψης: «Για να κατανοηθεί καλύτερα η κατάσταση στην Ελλάδα, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία πραγματοποιεί δύο μεγάλες μελέτες: την HELICOPD για την καταγραφή των ασθενών με ΧΑΠ και καρδιαγγειακά νοσήματα και την Discharge για την καταγραφή πρακτικών παρακολούθησης των ασθενών μετά από νοσηλεία για σοβαρή παρόξυνση».

Σύμφωνα με την κα Ροβίνα, στην HELICOPD κατά τη χρονική περίοδο Οκτωβρίου 2024 – Οκτωβρίου 2025 εντάχθηκαν συνολικά 837 ασθενείς από 31 κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Από το σύνολο των ασθενών, 22% είχαν πρωτοδιάγνωση ΧΑΠ, ενώ 21% νεοδιαγνωσθέν καρδιαγγειακό νόσημα.

Η μελέτη Discharge κατέγραψε 283 ασθενείς μετά το εξιτήριο σε 7 Νοσοκομεία της Ελλάδας (Αθήνα, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Τρίπολη, Καβάλα). Από αυτούς 58% είχαν τουλάχιστον μια σοβαρή παρόξυνση το προηγούμενο έτος, ενώ καταγράφηκε μεγάλη ανομοιομορφία στη διαχείριση των ασθενών μετά από σοβαρή παρόξυνση ΧΑΠ ανά την επικράτεια, με επιπτώσεις στον έλεγχο των ασθενών και το κόστος περίθαλψης.

Μείωση των γεωγραφικών ανισοτήτων

Στη Μονάδα Πρόληψης Αναπνευστικών Νοσημάτων και Κοινωνικών Δράσεων της ΕΠΕαναφέρθηκε ο Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Xαράλαμπος Μόσχος που αποτελεί θεμέλιο λίθο για τη μείωση των γεωγραφικών ανισοτήτων. «Για το έτος 2025, η Μονάδα πραγματοποίησε δράσεις σε 15 Νομούς και 39 Δήμους, εξετάζοντας δωρεάν 1.897 πολίτες (969 γυναίκες και 928 άνδρες). Έφτασε εκεί όπου η εξειδικευμένη πνευμονολογική φροντίδα απουσιάζει: από το Μικρό Δέρειο Έβρου μέχρι απομακρυσμένα νησιά όπως η Ηρακλειά, Σχοινούσα. Με το 10% των εξεταζόμενων να εντοπίζεται με ευρήματα αποφρακτικών νοσημάτων (ΧΑΠ, Άσθμα), η συμβολή της Μονάδας στην έγκαιρη διάγνωση αποδεικνύει πως η ποιοτική υγεία είναι δικαίωμα κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας».

Λοιμώξεις και εμβόλια

Οι λοιμώξεις του αναπνευστικού και η σημασία των εμβολίων ως μέτρο πρόληψης είναι για την ΕΠΕ ένα κρίσιμο πεδίο επιστημονικού αλλά και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Η Παρασκευή Κατσαούνου, Καθηγήτρια Πνευμονολογίας, ανέφερε σχετικά: «Οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού (συμπεριλαμβάνοντας τον COVID-19 και τη φυματίωση) σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας – ΠΟΥ, το 2021 αποτέλεσαν την 1η αιτία θνησιμότητας. Πρόσφατα ελληνικά δεδομένα (μελέτες ΕΓΝΑΤΙΑ, «Ευαγγελισμού», ΕΟΔΥ) αποτυπώνουν το πρόβλημα και στη χώρα μας (θνητότητα νοσηλευόμενων με πνευμονιόκοκκο 22,3%, RSV 16,8%, γρίπη 12,76%).

Η ΕΠΕ επικαιροποίησε τις οδηγίες εμβολιασμού σύμφωνα με τις οποίες ομάδες υψηλού κινδύνου χρήζουν εμβολιασμού:

ετησίως έναντι της γρίπης.

ετησίως έναντι της νόσου COVID-19.

εφάπαξ έναντι του πνευµονιόκοκκου (PVC20).

σε δύο δόσεις (RZV) έναντι του έρπητα ζωστήρα.

ανά 10 έτη έναντι του κοκκύτη.

ανά τριετία για τον ιό του αναπνευστικού συγκυτίου (RSV).

Στο 34ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο αναμένεται παράλληλα να πραγματοποιηθούν δύο μεγάλα συνεδριακά φροντιστήρια. Το πρώτο αφορά τις διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία, ενώ το δεύτερο φροντιστήριο θα αφορά τα Νοσήματα Πνευμονικής Κυκλοφορίας με επικέντρωση στην Πνευμονική Εμβολή και την Πνευμονική Υπέρταση.

