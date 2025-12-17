Κατηγορούμενος για διπλό φόνο Α΄ βαθμού ο Νικ Ράινερ – Αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη ή θανατική ποινή

Σοκαρισμένο παραμένει το Χόλιγουντ από τη δολοφονία του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ, με τις Αρχές του Λος Άντζελες να ανακοινώνουν επίσημα πως ο 32χρονος γιος του ζευγαριού, Νικ Ράινερ, θα κατηγορηθεί για το διπλό φονικό.

Την Τρίτη, 16/12, ο εισαγγελέας της Περιφέρειας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χότσμαν, επιβεβαίωσε ότι οι κατηγορίες περιλαμβάνουν φόνο πρώτου βαθμού με «ειδικές επιβαρυντικές περιστάσεις», λόγω της χρήσης φονικού όπλου και της πολλαπλής δολοφονίας.

Οι κατηγορίες επισύρουν μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής, ενώ εκκρεμεί η απόφαση για την πιθανή επιδίωξη της θανατικής ποινής.

