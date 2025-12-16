Δολοφονία Ρομπ Ράινερ: Η στιγμή της σύλληψης του γιου του – Ο καβγάς που προηγήθηκε μια ημέρα πριν το διπλό φονικό (video)

Νέα στοιχεία έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία του διάσημου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί στην κατοικία τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες.

Οι αστυνομικές αρχές θεωρούν ως βασικό ύποπτο τον 32χρονο γιο τους, Νικ Ράινερ, ο οποίος και έχει τεθεί υπό κράτηση.

Ο Νικ Ράινερ έχει συλληφθεί με την υποψία ανθρωποκτονίας, ωστόσο η απαγγελία συγκεκριμένων κατηγοριών και η ημερομηνία της πρώτης του εμφάνισης στο δικαστήριο θα καθοριστούν από την εισαγγελική αρχή.

Το βράδυ της Δευτέρας (15/12) η μονάδα που έκανε τη σύλληψη του Νικ Ράινερ ανήρτησε καρέ από τη στιγμή που πέρασαν χειροπέδες στον γιο του διάσημου σκηνοθέτη.

Η σύλληψη έγινε κοντά σε έναν σταθμό του μετρό σε απόσταση περίπου 25 χλμ. από το σπίτι που έγινε η άγρια δολοφονία.

Φωτογραφίες από τη στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ δημοσιοποιήθηκαν από την αστυνομία.

Στο οπτικό υλικό, ο γιος του σκηνοθέτη φαίνεται ακινητοποιημένος στο έδαφος με δεμένα τα χέρια πίσω από την πλάτη, πριν οδηγηθεί σε περιπολικό και μεταφερθεί σε χώρο κράτησης.

Η έντονη διαμάχη πριν το έγκλημα

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι μια ήμερα πριν το φονικό, ο 78χρονος σκηνοθέτης και η 68χρονη σύζυγός του είχαν «πολύ έντονη διαμάχη» με τον γιο τους στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του παρουσιαστή Κόναν Ο’ Μπράιαν.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι η ένταση ήταν τέτοια που το ζευγάρι αποχώρησε πρόωρα από το πάρτι.

Οι πληροφορίες αυτές εξετάζονται από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.

Τα θύματα έφεραν τραύματα στον λαιμό, γεγονός που ενισχύει το σενάριο επίθεσης με αιχμηρό αντικείμενο.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι πριν από τη δολοφονία προηγήθηκε έντονη λογομαχία μέσα στο σπίτι.

Τους νεκρούς εντόπισε η κόρη της οικογένειας, η οποία ειδοποίησε τις Αρχές.

Άτομα από το στενό περιβάλλον της οικογένειας δήλωσαν ότι ο Νικ Ράινερ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα εξάρτησης, έχοντας επιστρέψει στη χρήση ουσιών το τελευταίο διάστημα. Όπως αναφέρουν, ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ εξέφραζαν έντονη ανησυχία για την ψυχική του κατάσταση.

Φίλος της οικογένειας σημείωσε ότι οι γονείς του είχαν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον βοηθήσουν, στέλνοντάς τον επανειλημμένα σε προγράμματα απεξάρτησης.

Γείτονες και γνωστοί της οικογένειας κάνουν λόγο για προβληματική συμπεριφορά του 32χρονου εδώ και χρόνια. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι δεν αιφνιδιάστηκαν από τις εξελίξεις, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ποιος είναι ο Νικ Ράινερ

Ο Νικ Ράινερ ήταν ο ένας από τους γιους του ζευγαριού. Είχαν επίσης άλλον έναν γιο, τον Τζέικ, καθώς και μια κόρη, τη Ρόμι, ενώ ο σκηνοθέτης είχε μια κόρη, την Τρέισι, από προηγούμενό του γάμο.

Ο γιος του σκηνοθέτη είχε μιλήσει στο παρελθόν ανοιχτά για τα σοβαρά προβλήματα εξάρτησης από τα ναρκωτικά που αντιμετώπισε από την εφηβεία του. Γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1993 και, όπως έχει αποκαλύψει, μπήκε για πρώτη φορά σε κέντρο αποκατάστασης γύρω στα 15 του χρόνια. Μέχρι το 2016 είχε περάσει περισσότερες από δώδεκα φορές από δομές απεξάρτησης.

Σε δηλώσεις του το 2016, σύμφωνα με το People, είχε περιγράψει τη ζωή του ως άστεγος σε πολιτείες όπως το Μέιν, το Νιου Τζέρσεϊ και το Τέξας. Όπως είχε εξηγήσει, ο λόγος που ζούσε στους δρόμους ήταν επειδή είχε αποφασίσει να μη συνεχίσει τα προγράμματα αποκατάστασης που του προτείνονταν.

