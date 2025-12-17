Νέα Ζηλανδία: Ποινή «χάδι» στον πρώην υπαρχηγό της αστυνομίας που καταδικάστηκε για παιδοπορνογραφία και κτηνοβατικό υλικό

Η νεοζηλανδική δικαιοσύνη καταδίκασε σήμερα τον πρώην δεύτερο τη τάξει της αστυνομίας στη χώρα της Ωκεανίας να εκτίσει εννιά μήνες κατ’ οίκον κράτησης, αφού τον έκρινε ένοχο για κατοχή αρχείων παιδοπορνογραφικού και κτηνοβατικού περιεχομένου που ήταν αποθηκευμένα σε υπηρεσιακούς υπολογιστές.

Ο Τζέβον ΜακΣκίμιγκ συνελήφθη τον Ιούνιο και του απαγγέλθηκαν οκτώ κατηγορίες για κατοχή απαγορευμένου υλικού.

Στις αρχές Νοεμβρίου, ο 52χρονος ομολόγησε την ενοχή του για τρεις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της κατοχής παιδοπορνογραφικού και κτηνοβατικού υλικού, σε υπηρεσιακά μηχανήματα.

No surprise that former deputy police commissioner Jevon McSkimming has avoided jail time, instead sentenced to nine months home detention, despite his internet searches for AI material including references to nude toddlers and nude nazi girl. pic.twitter.com/PhzIk9LySY — Suit and tie (@Suitandtie9999) December 17, 2025

Ο δικαστής Τιμ Μπλακ απήγγειλε σήμερα ποινή εννιά μηνών κατ’ οίκον κράτησης σε δικαστήριο στην Ουέλιγκτον. Αποφάσισε ακόμη ο κ. ΜακΣκίμιγκ να μην καταχωριστεί στη βάση δεδομένων με τα σεξουαλικά αρπακτικά.

Ο δικαστής αρχικά σκόπευε να του επιβάλει ποινή τριετούς φυλάκισης, όμως τελικά αποφάσισε να δείξει… επιείκεια, έπειτα από την ομολογία ενοχής του κ. ΜακΣκίμιγκ, που εξέφρασε μεταμέλεια και έκανε προσπάθειες κοινωνικής επανένταξης.

WTF.



Jevon McSkimming avoids jail sentence over possession of child sexual exploitation material https://t.co/ve4PX0ehFT — Maria Sherwood (@MariaSherwood2) December 17, 2025

Σύμφωνα με τον δικαστή, ο Τζέβον ΜακΣκίμιγκ συνιστά χαμηλού επιπέδου κίνδυνο για την κοινωνία.

Η συνήγορος του κ. ΜακΣκίμιγκ, η Λετίζια Ορντ, διαβεβαίωσε ότι ο εντολέας της αισθάνεται βαθιά ντροπή για τις πράξεις του.

Με βάση το κατηγορητήριο, τα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ του Ιουλίου του 2020 και του Δεκεμβρίου του 2024.

No surprise.

How fucking broken is the NZ police and judicary?

The verdict is grotesque.

Former Deputy Police Commissioner Jevon McSkimming gets home detention for child sex abuse images https://t.co/zaVl4jNk0v — Steve Gray (@SteveGr69741681) December 17, 2025

Ο πρώην υπαρχηγός της αστυνομίας τέθηκε σε διαθεσιμότητα μετ’ αποδοχών τον Δεκέμβριο, όταν άρχισε να διενεργείται έρευνα σε βάρος του. Παρέμεινε απαλλαγμένος από τα καθήκοντά του για έξι μήνες, προτού υποβάλει την παραίτησή του τον Μάιο.

Τον Νοέμβριο ο αρχηγός της νεοζηλανδικής αστυνομίας Ρίτσαρντ Τσέιμπερς χαρακτήρισε «επονείδιστη» την υπόθεση.

