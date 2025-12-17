Νέο διοικητικό συμβούλιο στο Μουσείο Μίκη Θεοδωράκη Ζάτουνας – Πρόεδρος ο Παρασκευάς Παρασκευόπουλος, μέλος και ο Ζαχαρίας Ζούπης

Στα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου συνθέτη και αγωνιστή της δημοκρατίας, ολοκληρώθηκε το σχέδιο ανάπτυξης του Μουσείου Μίκη Θεοδωράκη Ζάτουνας, που σχεδιάστηκε πριν έξι χρόνια, στην επανίδρυση του Μουσείου, και με την καθοριστική συμμετοχή του ίδιου του Μίκη.

Με τη δημιουργία του Ψηφιακού Εικονικού Μουσείου, του πρώτου στην Ελλάδα για τον Μίκη Θεοδωράκη, ολοκληρώθηκε και η αναβάθμιση και λειτουργία του φυσικού Μουσείου, με τη διοργάνωση του ετήσιου Φεστιβάλ Μίκη Θεοδωράκη ΑΡΚΑΔΙΕΣ Ζάτουνα, που έγινε θεσμός και πόλος μιας διαρκώς αυξανόμενης επισκεψιμότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και με υψηλούς στόχους, αρχίζει τη θητεία του, ως συνέχεια του απερχόμενου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Μίκη Θεοδωράκη Ζάτουνας.

Στη νέα διοίκηση, η οποία συγκροτήθηκε σε σώμα, στη θέση του προέδρου επανεξελέγη ο οικονομολόγος και πρώην βουλευτής Επικρατείας Παρασκευάς Παρασκευόπουλος, στη θέση του αναπληρωτή προέδρου ο δήμαρχος Γορτυνίας Ευστάθιος Κούλης, του γενικού γραμματέα ο δημοσιογράφος – επίτιμος πρόεδρος του ΠΣΑΠ Γιάννης Θεοδωρακόπουλος, των αντιπροέδρων, ο εκπαιδευτικός και πρώην βουλευτής Θανάσης Πετράκος και ο πρόεδρος της ΔΕΘ Τάσος Τζήκας, του ταμία ο πολιτικός αναλυτής Ζαχαρίας Ζούπης και της ειδικής γραμματέως η εκπαιδευτικός Κατερίνα Χατζηγιαννούλη.

Σημαντικό είναι ότι, από το καλοκαίρι, επίτιμος πρόεδρος του Μουσείου είναι ο σκηνοθέτης του ‘’Ζ’’ Κώστας Γαβράς, ο οποίος μετείχε διαδικτυακά στη συνέλευση.

Ως τακτικά μέλη εκλέχθηκαν η βουλευτής και τραγουδίστρια Καλλιόπη Βέττα, ο ευρωβουλευτής Ευάγγελος Μεϊμαράκης, ο πρώην βουλευτής Νικόλαος Σοφιανός και ο διευθυντής του Συλλόγου ‘’Οι φίλοι της Μουσικής’’ Αλέξανδρος Χαρκιολάκης.

Τη σύνθεση του Δ.Σ. συμπληρώνουν εξ οφίτσιο, σύμφωνα με το Καταστατικό, πέραν του δημάρχου Γορτυνίας Ευστάθιου Κούλη, και εκπρόσωπος της Μητρόπολης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη, από την οικογένεια του Μίκη Θεοδωράκη, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Χρήστος Λαμπρόπουλος και ο πρόεδρος της Κοινότητας Ζάτουνας Γιώργος Κανελλόπουλος.

Ως αναπληρωματικά μέλη εκλέχθηκαν η παιδίατρος Σοφία Καραγιαννοπούλου, η εκπαιδευτικός και δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Χορτιάτη Ιφιγένεια Κωφού, ο δήμαρχος Σκοπέλου Σταμάτης Περίσσης και η επιχειρηματίας Κωνσταντίνα Χριστούλη.

Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέχθηκαν, ως πρόεδρος ο Γιώργος Αναστόπουλος, Χημικός πρώην αντιπεριφερειάρχης Αττικής, η Μαρίνα Αντωνακοπούλου, ασφαλίστρια, ο Γιώργος Καλανδρέας, επιχειρηματίας, ο Αντώνης Καλογεράς, πρώην αντιπεριφειάρχης Πειραιά και ο Κώστας Λάμπρος, πρόεδρος Συνεδριακού Κέντρου Δημητσάνας.

