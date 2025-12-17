Ο Τραμπ καλύπτει πλήρως την Γουάιλς: Αν έπινα θα ήμουν αλκοολικός

Την πλήρη στήριξή του στην προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζαν Γουάιλς, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε δημοσίευμα του περιοδικού Vanity Fair που φιλοξένησε δηλώσεις της για την προσωπικότητα του Αμερικανού προέδρου.

Σε δηλώσεις του στη New York Post, ο Ντόναλντ Τραμπ διευκρίνισε ότι δεν πίνει αλκοόλ, επαναλαμβάνοντας ωστόσο παλαιότερη τοποθέτησή του περί εθιστικής προσωπικότητας. «Δεν πίνω αλκοόλ, όλοι το γνωρίζουν αυτό. Έχω πει όμως πολλές φορές ότι αν έπινα, θα υπήρχαν μεγάλες πιθανότητες να είμαι αλκοολικός, λόγω της προσωπικότητάς μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θεωρεί τον εαυτό του «τυχερό» που δεν καταναλώνει αλκοόλ, σημειώνοντας πως έχει την τάση να αφοσιώνεται έντονα σε ό,τι κάνει. «Το έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν. Έχω μια έντονη, εθιστική προσωπικότητα. Γι’ αυτό και είμαι τυχερός που δεν πίνω», δήλωσε.

Αναφερόμενος στη συνέντευξη της Σούζαν Γουάιλς στο Vanity Fair, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι δεν την έχει διαβάσει, ασκώντας παράλληλα κριτική στο περιοδικό. «Δεν το διάβασα και, για να είμαι ειλικρινής, δεν διαβάζω το Vanity Fair. Από όσα πληροφορήθηκα, υπήρχαν ανακρίβειες και η παρουσίαση ήταν παραπλανητική», είπε.

Ο πρόεδρος συνέχισε λέγοντας ότι, κατά την άποψή του, το περιοδικό «έχει χάσει τον προσανατολισμό του», προσθέτοντας πως έχει απολέσει και μεγάλο μέρος του αναγνωστικού του κοινού. Σε ερώτηση για το αν εξακολουθεί να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε μονολεκτικά αλλά κατηγορηματικά: «Είναι φανταστική».

Υπενθυμίζεται ότι το περιοδικό παρουσίασε δηλώσεις της Γουάιλς, σύμφωνα με τις οποίος ο Τραμπ έχει την «προσωπικότητα του αλκοολικού», ο Τζέι Ντι Βανς είναι «συνομωσιολόγος» και ο Έλον Μασκ «κάνει χρήση κεταμίνης». Η ίδια, πάντως, είπε ότι τα σχόλιά της χρησιμοποιήθαν από το περιοδικό εκτός του συνολικού πλαισίου της συνέντευξής της.

