Πυρά Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης στον προϋπολογισμό με το βλέμμα στα νέα κόμματα από Τσίπρα και Καρυστιανού

Πυρά κυρίως για την κυβέρνηση αλλά και για τους νέους επίδοξους παίχτες του πολιτικού σκηνικού επιφύλασσε στην ομιλία του για τον προϋπολογισμό ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Απορρίπτοντας το σύνολο της οικονομικής συνταγής της κυβέρνησης τόνισε ότι όσο μένει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία τόσο θα απαξιώνεται ο πολιτικός κόσμος ραγδαία. Σύνδεσε την κυβέρνηση με τη διαφθορά και την ατιμωρησία ενώ υπογράμμισε ότι με τις πολιτικές της ενισχύει το αφήγημα ότι είναι όλοι το ίδιο. Αυτό πρέπει να αλλάξει και είναι στα χέρια μας να αλλάξει σημείωσε.

Βέλη κατά Τσίπρα και κάθε Μεσσία

Με σαφείς αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα ειδικά και για τα νέα κόμματα που έρχονται όπως όλα δείχνουν με την έναρξη του νέου έτους ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συμπλήρωσε ότι είναι στα χέρια μας να καταλάβει ο πολίτης ότι δεν έχει ανάγκη από Μεσσίες. «Δεν έχει ανάγκη από αυτούς που σκύβουν το κεφάλι στην εγχώρια ολιγαρχία για να έχουν μια καλή αντιμετώπιση από τα μέσα που ελέγχουν. Η Ελλάδα δεν θέλει πολιτικούς με εξαρτήσεις αλλά πολιτικούς με σχέδιο, με πρόγραμμα, με ήθος, με αυτονομία από τα συμφέροντα. Αυτοί οι πολιτικοί θα κάνουν την Ελλάδα ισχυρή, δίκαιη και προοδευτική», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλοντας να αποδομήσει την προοπτική του πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα και να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η πραγματική εναλλακτική επιλογή.

Παράλληλα βάζοντας το ΠΑΣΟΚ στο επίκεντρο ως αντίπαλο δέος της κυβέρνησης και χρησιμοποιώντας τα όπλα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε σε κάθε ευκαιρία την θέση του κόμματος του στο δίπολο απέναντι στη ΝΔ. Με ένα ευρύ προσκλητήριο κάλεσε κάθε Έλληνα πολίτη ό,τι κόμμα και αν ψήφισε στις τελευταίες εθνικές εκλογές να αγωνιστεί μαζί με το ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Ο θεσμικός ρόλος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα γίνει το κύριο εργαλείο του Νίκου Ανδρουλάκη ώστε να βρίσκεται διαρκώς απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κόβοντας τον χώρο κυρίως στον Αλέξη Τσίπρα.

Χρονιά πολιτικών ανακατατάξεων

Την ίδια ώρα στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν δεδομένη την ίδρυση τουλάχιστον δύο νέων κομμάτων. Αυτό του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού. Εκτιμούν ότι ο πολιτικός φορέας του πρώην Πρωθυπουργού κινείται πιο κοντά στη δική τους δεξαμενή ψηφοφόρων ενώ το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού θα κινείται αν ιδρυθεί πιο κοντά στη λεγόμενη αντισυστημική ψήφο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παρακολουθούν την δυνητική δυναμική που μπορούν να αναπτύξουν τα νέα κόμματα. Στην τελευταία έρευνα της GPO για τα «Παραπολιτικά 90.1» το κόμμα Τσίπρα καταγράφει πολύ ισχυρή πιθανότητα στήριξης από ποσοστό 9.1% και δυνητική ψήφο που φτάνει στο 19.4%. Ενώ ένα κόμμα από την Μαρία Καρυστιανού καταγράφει σημαντική ψήφο που φτάνει στο 20.8% με το πολύ πιθανό ωστόσο να κινείται στο 7.6%.

Στο επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη γνωρίζουν ότι το 2026 θα είναι η χρονιά των πολιτικών ανακατατάξεων με την δημιουργία νέων κομμάτων, στοιχείο που θα παίξει καθοριστικό ρόλο και στην στρατηγική του κόμματος που θα διαμορφωθεί επίσημα στο συνέδριο.

