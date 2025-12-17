Παρουσία της… Γκίλφοϊλ, η συνέντευξη τύπου της ΕΛΑΣ για το ναρκόπλοιο του «Έλληνα Εσκομπάρ» – Live

Στα γραφεία της ΓΑΔΑ βρίσκεται η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στις 14:30, για τη τη συνέντευξη Τύπου της ΕΛΑΣ για την υπόθεση με το ναρκόπλοιο του «Ελληνα Εσκομπάρ».

Στο πλοίο βρέθηκαν πάνω από 4 τόνοι κοκαϊνης και ήδη έχουν γίνει 5 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και του Ελληνα επιχειρηματία με «πλούσιο» βιογραφικό στον κόσμο του εμπορίου ναρκωτικών.

Η παρουσία της Αμερικανίδας πρέσβη ωστόσο είναι μία… έκπληξη και δεν είναι σαφές αν πάει εκεί με σκοπό να προβεί σε δηλώσεις.

Μαζί με τον Μιχάλη Χρυσοχοϊδη κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων.

Εχει τη σημασία του ότι στην υπόθεση για τις οποίες θα γίνουν οι ανακοινώσεις, συνεργάστηκε και η αμερικανική υπηρεσία DEA της πρεσβείας. Οι ΗΠΑ εξάλλου έχουν εξαπολύσει πόλεμο με τα ναρκόπλοια από τη Βενεζουέλα αυτή την περίοδο, ενώ από τις ακτές της Λατινικής Αμερικής ερχόταν στην Ευρώπη και το «Ουρανία» με τα ναρκωτικά, το πλοιάριο που φέρεται να ανήκει στον «Ελληνα Εσκομπάρ».

