Χριστούγεννα με «λογαριασμό» Michelin: Έως και 20% ακριβότερο το φετινό γιορτινό τραπέζι

Λίγα εικοσιτετράωρα πριν από τα Χριστούγεννα και η ακρίβεια στα τρόφιμα εξελίσσεται στον μεγαλύτερο «ανεπιθύμητο καλεσμένο» για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Σύμφωνα με τα φρέσκα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, το κόστος για το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο τραπέζι καταγράφει σημαντική άνοδο, αναγκάζοντας το 95% των καταναλωτών να τροποποιήσει τις αγοραστικές του συνήθειες.

Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ, το κόστος για ένα τραπέζι 6 έως 8 ατόμων αναμένεται να κυμανθεί φέτος μεταξύ 112 και 160 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση έως και 7,1% σε σχέση με πέρυσι.

Ωστόσο, οι εκτιμήσεις της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας (ΙΝΚΑ) είναι ακόμη πιο ανησυχητικές, κάνοντας λόγο για επιβάρυνση που αγγίζει το 20% σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, με το συνολικό κόστος για μια τετραμελή οικογένεια να εκτιμάται στα 186,85 ευρώ.

Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες «φωτιές»;

Ο «πρωταθλητής» των ανατιμήσεων είναι το κρέας. Το αρνί καταγράφει αύξηση 18,2%, με την τιμή στα παϊδάκια να αγγίζει τα 17 ευρώ το κιλό, ενώ το μοσχάρι ακολουθεί με +16,7%. Η γαλοπούλα, ο παραδοσιακός πρωταγωνιστής των ημερών, πωλείται φέτος προς 13 ευρώ το κιλό, σημειώνοντας άνοδο 11%.

Σημαντική είναι η επιβάρυνση και στα γλυκά, με τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες να «τσιμπάνε» τιμές γύρω στα 19 ευρώ το κιλό στα ζαχαροπλαστεία. Στον αντίποδα, μικρές ανάσες δίνουν το ελαιόλαδο, που παρουσιάζει μια οριακή πτώση της τάξης του 4% μετά το περσινό ράλι, καθώς και ορισμένα οπωροκηπευτικά όπως οι ντομάτες (-4,5%) και τα μήλα.

Η αντίδραση των καταναλωτών

Η πίεση στα εισοδήματα αλλάζει το τοπίο της αγοράς. Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες (46,9%) θα στραφεί φέτος σε πιο οικονομικές ετικέτες, ενώ το 38% δηλώνει ότι θα περικόψει δαπάνες από μη απαραίτητα είδη και δώρα. Παράλληλα, οι καταναλωτές γίνονται «κυνηγοί προσφορών», με το 31% να δηλώνει ότι θα αγοράσει προϊόντα μόνο αν βρίσκονται σε καθεστώς έκπτωσης ή στο «καλάθι του νοικοκυριού».

Παρά την ακρίβεια, η εμπορική κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί το επόμενο τριήμερο. Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, ο Έλληνας καταναλωτής επιλέγει να «κόψει» από αλλού, αλλά να μην αφήσει άδειο το γιορτινό τραπέζι, τηρώντας την παράδοση έστω και με πιο μετρημένες ποσότητες. Η πρόκληση για τις επόμενες ημέρες παραμένει η ισορροπία ανάμεσα στην εορταστική διάθεση και την οικονομική επιβίωση.

