Κι όμως: Χιόνισε και το έστρωσε στη Σαουδική Αραβία – Στα λευκά και η έρημος (video)

Σε ένα σπάνιο φαινόμενο, η έρημος στη Σαουδική Αραβία, αλλά και το Κατάρ, ένιωσε το απαλό άγγιγμα του χιονιού.

Χθες το βράδυ ξέσπασε μεγάλη χιονόπτωση στην αραβική χερσόνησο η οποία σκέπασε ακόμη και τους αμμόλοφους, με τους κατοίκους να φορούν -σπάνιο γεγονός- μπουφάν και να βγαίνουν έξω για να απολαύσουν το τοπίο.

Βίντεο με χιονόπτωση πάνω στους μεγάλους καφέ αμμόλοφους της Σαουδικής Αραβίας κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, καθώς Σαουδάραβες κάτοικοι εμφανίζονται με φουσκωτά μπουφάν και με ένα μεγάλο χαμόγελο καθώς κάθε γενιά βλέπει μία, ή δύο το πολύ στη ζωή της, αυτό το καιρικό φαινόμενο στη χώρα.

Ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε από το Storm Centre δείχνει το χιόνι να καλύπτει ένα αυτοκίνητο στην περιοχή.

Οι κάτοικοι ενθουσιάστηκαν βλέποντας το χιόνι να πέφτει στο Τζαμπάλ Αλ Λαουζ, που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Ενήλικες και παιδιά εθεάθησαν να τραγουδούν και να χορεύουν στο χιόνι, γιορτάζοντας το σπάνιο αυτό φαινόμενο.

Στο Κατάρ, πυκνά στρώματα χιονιού κάλυψαν μεγάλες εκτάσεις. Πυκνά, σκούρα σύννεφα γέμισαν τον ουρανό, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό τοπίο σε αποχρώσεις του γκρι και του λευκού.

Στα αστικά κέντρα εν τω μεταξύ, σφοδρή βροχόπτωση ταλαιπωρούσε τους πολίτες, ενώ στην επαρχία υπήρξαν πλημμυρικά φαινόμενα.

