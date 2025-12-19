Πώς οι αγελάδες μπορεί να βοηθήσουν στη… θέρμανση των σπιτιών μας

Ίσως οι… αγελάδες να μην είναι… το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε όταν μιλάμε για το πρόβλημα της ενέργειας και την κλιματική αλλαγή.

Κι όμως, τα… απόβλητα των αγελάδων μπορεί να μετατραπεί σε καύσιμο για τη θέρμανση σπιτιών.

Η κοπριά των αγελάδων περιέχει μεγάλη ποσότητα ενέργειας. Προέρχεται από φυτική ύλη που δεν έχει χωνευτεί πλήρως και, όταν αποσυντίθεται, παράγει μεθάνιο. Το μεθάνιο είναι το βασικό συστατικό του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται ήδη για θέρμανση και μαγείρεμα.

Αντί η κοπριά να μένει εκτεθειμένη και να απελευθερώνει μεθάνιο ανεξέλεγκτα στην ατμόσφαιρα, μπορεί να συλλεχθεί και να τοποθετηθεί σε ειδικές κλειστές δεξαμενές χωρίς οξυγόνο. Εκεί, φυσικά βακτήρια διασπούν την οργανική ύλη και παράγουν αέριο. Το αέριο αυτό καθαρίζεται και ρυθμίζεται ώστε να είναι κατάλληλο για χρήση στο δίκτυο φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με το BBC, άρθρο, το βιομεθάνιο που παράγεται με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιείται ήδη για τη θέρμανση περίπου ενός εκατομμυρίου σπιτιών στη Βρετανία. Το σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, χωρίς να χρειάζονται νέοι λέβητες ή αλλαγές στα σπίτια.

Ένα παράδειγμα είναι μια γαλακτοπαραγωγική φάρμα στο Somerset, όπου η κοπριά των αγελάδων μετατρέπεται σε βιομεθάνιο που αρκεί για τη θέρμανση περίπου 10.000 σπιτιών τον χρόνο. Παρόμοιες μονάδες λειτουργούν ήδη στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Παρά το γεγονός ότι οι αγελάδες στη Βρετανία παράγουν περίπου 90 εκατομμύρια τόνους κοπριάς κάθε χρόνο, μόνο το 2,5% αυτής αξιοποιείται σήμερα για την παραγωγή βιοαερίου. Η επέκταση αυτής της τεχνολογίας περιορίζεται κυρίως από το υψηλό κόστος κατασκευής των μονάδων.

Σύμφωνα με την Green Gas Taskforce, αν συλλεγόταν περισσότερη κοπριά και περισσότερα οργανικά απορρίμματα τροφίμων και αν κατασκευάζονταν περισσότερες μονάδες κοντά σε φάρμες, μέχρι το 2050 το βιομεθάνιο θα μπορούσε να θερμαίνει 10 έως 15 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Υπάρχουν επίσης σαφή όρια. Η ποσότητα βιομεθανίου εξαρτάται από τον αριθμό των ζώων και των διαθέσιμων αποβλήτων. Ακόμη και σε αισιόδοξα σενάρια, αναλύσεις δείχνουν ότι το βιομεθάνιο θα μπορούσε να αντικαταστήσει το πολύ το 18% της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου στη Βρετανία.

Από περιβαλλοντική άποψη, η αξιοποίηση της κοπριάς θεωρείται θετική, γιατί δεσμεύει μεθάνιο που διαφορετικά θα απελευθερωνόταν στην ατμόσφαιρα. Ωστόσο, περιβαλλοντικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι το βιομεθάνιο δεν μπορεί να αποτελέσει τη μοναδική λύση και ότι απαιτούνται και άλλοι τρόποι απανθρακοποίησης της θέρμανσης.

Οι αγελάδες δεν μπορούν να λύσουν μόνες τους το πρόβλημα της θέρμανσης. Μπορούν όμως, μέσω της αξιοποίησης των αποβλήτων τους, να συμβάλουν ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών και στην κάλυψη ενός μέρους των ενεργειακών αναγκών.

