Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 19χρονος που έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (18/12) στη Θεσσαλονίκη, μετά από πτώση ενός 19χρονου από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε διαμέρισμα Airbnb στο κέντρο της πόλης, όταν λίγο μετά τις 10 και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένας 19χρονος με καταγωγή από την Αλβανία έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως ο 19χρονος είχε χάσει ήδη τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν διαφαίνεται εγκληματική ενέργεια.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το ΑΤ Λευκού Πύργου.

