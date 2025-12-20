search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

20.12.2025 18:15

Νίκος Γιαννόπουλος για την επίθεση του Παππά: «Θα καταθέσω και ασφαλιστικά μέτρα» (Video)

20.12.2025 18:15
pappas evrovoyleytis- new

Στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» μίλησε ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος για όσα κατήγγειλε σχετικά με την επίθεση από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά.

Εκτός ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς, μετά την καταγγελία του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου.

Υπενθυμίζεται ότι ο δημοσιογράφος κατήγγειλε ότι ο Νίκος Παππάς του επιτέθηκε λεκτικά και τον γρονθοκόπησε έξω από κατάστημα εστίασης στο Στρασβούργο.

Όπως είπε ο δημοσιογράφος, μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα», πρόκειται να κινηθεί νομικά εναντίον του Νίκου Παππά.

«Θα κινηθώ νομικά και στην Ελλάδα τη Δευτέρα – Τρίτη. Όποιος δηλώνει δημόσια ότι ήμουν μεθυσμένος θα κληθεί να αποδείξει τα λεγόμενά του στο δικαστήριο. Όχι απλώς δεν είχα πιεί, αλλά δεν πίνω ποτέ για λόγους υγείας. Είχα πιεί μία μπύρα χωρίς αλκοόλ. Υπάρχουν τουλάχιστον 6 αυτόπτες μάρτυρες που ήταν μπροστά και θα κληθούν να καταθέσουν. Με εξοργίζει ότι ενώ κατήγγειλα κάτι συγκεκριμένο βρίσκομαι στη θέση του κατηγορούμενου».

Ο κ. Γιαννόπουλος συνέχισε λέγοντας πως δέχτηκε μία επίθεση πισώπλατα, με δύο γερά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του.

«Ήταν τόσο σφοδρό το χτύπημα που έπεσα κάτω. Δεν με απασχολεί η φήμη του κ. Παππά. Και σιγά τη φήμη. Θα καταθέσω και ασφαλιστικά μέτρα. Δεν θέλω να με πλησιάσει ποτέ ο συγκεκριμένος. Είχε το θράσος να έρθει την επόμενη μέρα να πάρει πρωινό μαζί μου γιατί ήμασταν στο ίδιο ξενοδοχείο. Του είπα ότι δεν γίνεται να είμαστε στον ίδιο χώρο και τελικά έφυγα εγώ».

