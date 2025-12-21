search
21.12.2025 22:41

Αντώναρος κατά Μητσοτάκη για την έφοδο του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών: «Θέλουν να ενοχοποιήσουν τους χαροκαμένους γονείς»

21.12.2025 22:41
antonaros 654- new

Με μια μακροσκελή ανάρτησή του στα social media, ο Ευάγγελος Αντώναρος επιτίθεται στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τον έλεγχο του ΣΔΟΕ στον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών χαρακτηρίζοντας τον ως τον πιο «διεφθαρμένο κι αδίστακτο πρωθυπουργό της μεταπολίτευσης».

Αναλυτικά:

«Ο πιο διεφθαρμένος κι αδίστακτος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης πνέει πολιτικά τα λοίσθια.

Και καθώς αδυνατεί να βρει λύσεις στα καθημερινά και καυτά προβλήματα της πλειοψηφίας των Ελλήνων καταφεύγουν ο ίδιος και το πελαγωμενο επιτελειο του σε άθλιες μεθοδεύσεις : Στέλνουν το ΣΔΟΕ να κάνε έλεγχο στα βιβλία του σωματείου των Συγγενών των Θυμάτων στα Τέμπη.

Θέλουν να ενοχοποιήσουν τους χαροκαμενους συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν με εγκληματικό τρόπο τη ζωή τους σε μια αμαξοστοιχία. Και κυρίως να σπιλώσουν ξεκάθαρα την Μαρία Καρυστιανου που έχει γίνει η φωνή της συνείδησης εκατομμυρίων Ελλήνων. Πέρα από κομματικες και ιδεολογικές γραμμές.

Μια φωνή που λέει ξεκάθαρα χωρίς αποκατάσταση της λειτουργίας των θεσμών και της δικαιοσύνης η χώρα αυτή δεν έχει μέλλον. Ειδικά όπως την κατάντησαν σε εξημιση χρόνια μέσα ο Μητσοτάκης και το κλεπτοκρατικο αυταρχικο καθεστώς του. ” Μονοπροσωπη ηγεσια”, όπως την αποκάλεσε πρόσφατα ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Και έχουμε καθήκον όλοι κι όλες να συνασπισθουμε εναντίον της.

Με μια φωνή να απαιτήσουμε: ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ!».

1 / 3