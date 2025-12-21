search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 19:20
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.12.2025 17:41

Οι πολιτικές ακροβασίες της Μελόνι

21.12.2025 17:41
meloni-nato

H Τζόρτζια Μελόνι δηλώνει ικανοποιημένη τόσο σε ότι αφορά τις εξελίξεις στο Ουκρανικό όσο και για την αναβολή της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες του Mercosur. 

Η Ρώμη ήταν εξ αρχής αντίθετη στην χρήση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων στην Ευρώπη. Η επίσημη αιτιολόγηση της στάσης αυτής, ήταν η απουσία ισχυρής νομικής βάσης και το ότι η Μόσχα θα μπορούσε να αμφισβητήσει την ορθότητα της απόφασης.

Στην πραγματικότητα όμως η προσέγγιση της Μελόνι επηρεάστηκε και από άλλα δύο σημαντικά στοιχεία: τον φόβο για τυχόν ρωσικά αντίποινα σε βάρος ιταλικών επιχειρήσεων, και τις απαιτήσεις του αντιπροέδρου της ιταλικής κυβέρνησης  και γραμματέα της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι. Τις τελευταίες εβδομάδες, η Λέγκα ζητά να σταματήσει η άνευ όρων υποστήριξη της Ουκρανίας.

Δεν είναι τυχαίο το ότι δεν έχει ακόμη ανανεωθεί η παροχή στρατιωτικής στήριξης προς το Κίεβο, για το 2026 και το ότι, όπως φαίνεται, η Ιταλία είναι διατεθειμένη να προσφέρει κυρίως βοήθεια προς τον άμαχο πληθυσμό. Παραδείγματος χάρη, στέλνοντας γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά λιγότερα όπλα.

Σε τεντωμένο σκοινί

Η Μελόνι, ουσιαστικά, προσπαθεί να ισορροπήσει σε τεντωμένο σκοινί για τους λόγους που αναφέραμε. Χωρίς να απογοητεύσει τον ισχυρό της σύμμαχο, τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ,  αλλά αποφεύγοντας και την ρήξη με τις Βρυξέλλες. Σε ό,τι αφορά το άλλο μεγάλο θέμα της ευρωπαϊκής επικαιρότητας, τη συμφωνία της Ένωσης με τις χώρες του Mercosur, η στάση της Ρώμης βάρυνε καθοριστικά υπέρ της αναβολής της τελικής υπογραφής για δύο ή τρεις εβδομάδες.

Αιτία αυτή τη φορά είναι οι θέσεις των γεωργικών ενώσεων της Ιταλίας, οι οποίες εκφράζουν μεγάλη ανησυχία: «Στη Λατινική Αμερική χρησιμοποιούνται ακόμη πολλά φυτοφάρμακα, που εδώ στην Ευρώπη έχουν απαγορευτεί. Το 30% των χημικών προϊόντων που επιτρέπονται στην Βραζιλία, στις χώρες μας δεν υπάρχουν εδώ και καιρό», υπογραμμίζει η ιταλική ένωση αγροτών Coldiretti.

H Μελόνι ζήτησε την παράταση αυτή, με την ελπίδα να μπορέσει να πετύχει συμβιβασμό. Να μπορέσουν να γίνουν, δηλαδή,  έστω και μερικές αλλαγές στο τελικό κείμενο της συμφωνίας, έτσι ώστε να δείξει στους αγρότες της χώρας της ότι δεν απειλούνται από την άρση των δασμών και τις αυξημένες εισαγωγές προϊόντων από τη Λατινική Αμερική. Δεν είναι βέβαιο, ασφαλώς, ότι θα τα καταφέρει. Ξέρει όμως ότι η συναίνεση της Ιταλίας είναι καθοριστικής σημασίας, για να προκύψει η αναγκαία ενισχυμένη πλειοψηφία και πρόκειται να παίξει μέχρι τέλους το διαπραγματευτικό χαρτί της.

Διαβάστε επίσης:

Ζελένσκι: Πρέπει να μπουν στις διαβουλεύσεις και οι Ευρωπαίοι – Η Ρωσία διαπράττει εγκλήματα πολέμου

Έπσταϊν: Το FBI αγνόησε καταγγελία εργαζόμενης του το 1996 για σεξουαλικές απειλές

ΗΠΑ: Πανίσχυροι άνεμοι «χτυπούν» το Γουαϊόμινγκ – Νταλίκα 18,6 τόνων ανατράπηκε σε αυτοκινητόδρομο (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Ρούτσι για την εκταφή του γιου του: «Θέλουμε να γίνει με το πρωτόκολλο της Interpol – Δεν τους εμπιστευόμαστε εδώ» (video)

rosia-army-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσοι απήγαγαν τουλάχιστον 50 Ουκρανούς από χωριό στο Σούμι

xeilakis
MEDIA

Αιμίλιος Χειλάκης: «Ηθοποιός από τις Άγριες Μέλισσες είπε στον σκηνοθέτη να μη με πάρει στη σειρά γιατί είμαι φίλος του Λιγνάδη»

Gisele-Bündchen-new
LIFESTYLE

Ζιζέλ Μπούντχεν: Παντρεύτηκε μυστικά τον Χοακίμ Βαλέντε σύμφωνα με δημοσιεύματα

vroches-new (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρουσάκης: Άστατος ο καιρός από Δευτέρα – Πού αναμένονται καταιγίδες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

mitsotakis_zelenski_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ουκρανικό δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ και ο λογαριασμός για τα ελληνικά νοικοκυριά

patagonia_puma_1912_1920-1080_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Παταγονία: Τα πούμα άρχισαν να τρέφονται με πιγκουίνους και να συμπεριφέρονται παράξενα - Τι λέει νέα μελέτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 19:14
panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Ρούτσι για την εκταφή του γιου του: «Θέλουμε να γίνει με το πρωτόκολλο της Interpol – Δεν τους εμπιστευόμαστε εδώ» (video)

rosia-army-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσοι απήγαγαν τουλάχιστον 50 Ουκρανούς από χωριό στο Σούμι

xeilakis
MEDIA

Αιμίλιος Χειλάκης: «Ηθοποιός από τις Άγριες Μέλισσες είπε στον σκηνοθέτη να μη με πάρει στη σειρά γιατί είμαι φίλος του Λιγνάδη»

1 / 3