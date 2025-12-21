Όταν η προσφορά γίνεται πράξη: Μια βραδιά ανθρωπιάς από την Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.

Υπάρχουν βραδιές που ξεφεύγουν από το τυπικό πλαίσιο μιας εκδήλωσης και μετατρέπονται σε ζωντανή απόδειξη ότι η κοινωνία διατηρεί ακόμη τις αντοχές και τις αξίες της. Μία τέτοια βραδιά ήταν και η φετινή φιλανθρωπική εκδήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.), η οποία πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την περασμένη Παρασκευή στο Κερατσίνι.

Η πρωτοβουλία, που ξεκίνησε ως όραμα του προέδρου της Ένωσης, Cpt. Dr Γεωργίου Βάλλη, και του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει πλέον αποκτήσει χαρακτήρα θεσμού. Στον φιλόξενο χώρο της ταβέρνας «Κρητικός» στο Κερατσίνι, εκεί όπου ο ιδιοκτήτης της Δημήτρης Καρκανοραχάκης μοιράζει εδώ και χρόνια γεύματα αγάπης σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη, πλήθος πολιτών ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα, προσφέροντας τρόφιμα, δωροεπιταγές και οικονομική ενίσχυση, με στόχο τη στήριξη περισσότερων από 500 οικογενειών που δοκιμάζονται οικονομικά, ιδιαίτερα ενόψει των εορτών.

Η βραδιά κορυφώθηκε με μια τελετή βραβεύσεων που δεν είχε ως στόχο τη λάμψη, αλλά την ουσία. Άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών και διαδρομών τιμήθηκαν γιατί, μέσα από τις πράξεις τους, υπενθυμίζουν ότι η ελπίδα γεννιέται καθημερινά, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Ξεχώρισε η βράβευση του Γιάννη Δαμιανού, ο οποίος μετέτρεψε μια σκληρή προσωπική δοκιμασία σε μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας. Είναι ο νεαρός που τον Ιανουάριο του 2021 είχε πέσει στη θάλασσα για να πιάσει τον Σταυρό στα Θεοφάνεια γιατί είχε κάνει τάμα να βουτήξει για τον Σταυρό για χάρη του αδελφού του που έπασχε από λευχαιμία. Όμως, τα νερά ήταν ρηχά στο σημείο που βούτηξε και έσπασε τον αυχένα με αποτέλεσμα να καθηλωθεί σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Επίσης ακόμη ένα πρόσωπο που βραβεύτηκε ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος προπονητής κολύμβησης του Κολυμβητικού Ομίλου Κατερίνης «Ποσειδών – Swimming», για την ανιδιοτελή του προσφορά και την απαιτητική κολυμβητική διάσχιση 22,13 ναυτικών μιλίων με κοινωνικό και συμβολικό αντίκρισμα.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσαν οι διακρίσεις στον Σπύρο Πετράτο, τον γνωστό «Κουρέα των Αστέγων», για τη συνεχή εθελοντική του δράση, και στον Δημήτριο Κυπαρισσόπουλο, κορυφαίο Έλληνα θωρακοχειρουργό, για την επιστημονική του πορεία.

Στον χώρο του αθλητισμού, ο Παναγιώτης Καραΐσκος βραβεύτηκε για τη νίκη του στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών, μια διάκριση που συμβολίζει την προσωπική υπέρβαση και την επιμονή. Ξεχωριστή αναφορά έγινε στους πιλότους των Canadair για την αυτοθυσία τους κατά την αντιμετώπιση της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Κερατέα τον Αύγουστο του 2025, καθώς και στον 13χρονο Νίκο Παππά, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Optimist, αποτελώντας φωτεινό παράδειγμα για τη νέα γενιά.

Συγκίνηση προκάλεσε και η βράβευση του ναυαγοσώστη Ιωσήφ Σφακιωτάκη από την Ocean Lifeguard Chania, για τη σωτήρια παρέμβασή του και τη συνολική προσφορά της ομάδας του με μηδενικούς πνιγμούς στην περιοχή ευθύνης τους.

Η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. τίμησε ακόμη ανθρώπους της καθημερινότητας και της προσφοράς, όπως τον διανομέα Λάμπρο Ανδρεαδάκη για την αξιοπρέπεια και την επιμονή του, τον γιατρό Δημήτρη Ανυφαντάκη για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην Κίσσαμο Χανίων, καθώς και τη Μαριάντα Ζαμαντζά για τις διεθνείς και εθνικές αθλητικές της διακρίσεις.

Ιδιαίτερη θέση στην εκδήλωση είχε και ο Ιωάννης Παπαθανασίου, μαθητής της Γ’ Γυμνασίου της Γαβαλούς Αγρινίου, ο οποίος συγκίνησε το πανελλήνιο ως σημαιοφόρος στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2025.

Ως ένδειξη αναγνώρισης και ενθάρρυνσης, ο πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. Γιώργος Βάλλης του προσέφερε αθλητικό εξοπλισμό υπογεγραμμένο από παίκτες του Ολυμπιακού, στέλνοντας ένα διακριτικό αλλά ισχυρό μήνυμα πίστης στη νέα γενιά.

