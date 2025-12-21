ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0: Live η εξέλιξη του μεγάλου ντέρμπι της 15ης αγωνιστικής

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην 15η αγωνιστική της Super League.

Οι γηπεδούχοι κατεβαίνουν με την εξής 11αδα: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Μύθου.

Η 11αδα του Παναθηναϊκού: Κότσαρης, Γιεντβάι, Πάλμερ-Μπράου, Τουμπά, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Σιώπης, Τετέ, Σβιντέρσκι, Ζαρουρί.

Live οι σημαντικότερες στιγμές του αγώνα:

55′ Τρομερή ενέργεια Κωνσταντέλια, εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Κότσαρης

52′ ΓΚΟΛ: Κεφαλιά ο Μύθου από το κόρνερ και κάνει το 2-0! Πρώτο του γκολ στην Super League

52′ Πάλι ο Κωνσταντέλιας προκαλεί αναστάτωση στην άμυνα του Παναθηναϊκού που απομάκρυνε σε κορνερ

Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο

Ημίχρονο 1-0 ο ΠΑΟΚ

40′ Πρώτη ευκαιρία του Παναθηναϊκού με τον Σβιντέρσκι, ελάχιστα πάνω από το δοκάρι η μπάλα

39′ ΓΚΟΛ: Ο Κωνσταντέλιας ανοίγει το σκορ. Μετά από πάσα του Τάισον, κάνει το πλασέ με το εξωτερικό, περισσότερο σαν γύρισμα στη μεγάλη περιοχή, αλλά η μπάλα κοντράρει σε αμυντικό του Παναθηναϊκού, παίρνει ύψος και καταλήγει στην εστία

35′ Παράλληλη σέντρα, για λίγο δεν βρίσκει τη μπάλα με προβολή ο Μύθου

22′ Ωραία ενέργεια του ΠΑΟΚ αλλά ο Κότσαρης απέκρουσε τη κεφαλιά του Μύθου

8′ Δοκάρι ο Οζντόεφ με δυνατό σουτ, στη συνέχεια της φάσης αστοχεί ο Μεϊτέ

5′ Πρώτη φάση από ενέργεια του Κωνσταντέλια, το σουτ του Μεϊτέ καταλήγει άουτ

1′ Σέντρα στο παιχνίδι

