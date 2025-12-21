ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0: Live η εξέλιξη του μεγάλου ντέρμπι της 15ης αγωνιστικής

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην 15η αγωνιστική της Super League.
Οι γηπεδούχοι κατεβαίνουν με την εξής 11αδα: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Μύθου.
Η 11αδα του Παναθηναϊκού: Κότσαρης, Γιεντβάι, Πάλμερ-Μπράου, Τουμπά, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Σιώπης, Τετέ, Σβιντέρσκι, Ζαρουρί.
Live οι σημαντικότερες στιγμές του αγώνα:
55′ Τρομερή ενέργεια Κωνσταντέλια, εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Κότσαρης
52′ ΓΚΟΛ: Κεφαλιά ο Μύθου από το κόρνερ και κάνει το 2-0! Πρώτο του γκολ στην Super League
52′ Πάλι ο Κωνσταντέλιας προκαλεί αναστάτωση στην άμυνα του Παναθηναϊκού που απομάκρυνε σε κορνερ
Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο
Ημίχρονο 1-0 ο ΠΑΟΚ
40′ Πρώτη ευκαιρία του Παναθηναϊκού με τον Σβιντέρσκι, ελάχιστα πάνω από το δοκάρι η μπάλα
39′ ΓΚΟΛ: Ο Κωνσταντέλιας ανοίγει το σκορ. Μετά από πάσα του Τάισον, κάνει το πλασέ με το εξωτερικό, περισσότερο σαν γύρισμα στη μεγάλη περιοχή, αλλά η μπάλα κοντράρει σε αμυντικό του Παναθηναϊκού, παίρνει ύψος και καταλήγει στην εστία
35′ Παράλληλη σέντρα, για λίγο δεν βρίσκει τη μπάλα με προβολή ο Μύθου
22′ Ωραία ενέργεια του ΠΑΟΚ αλλά ο Κότσαρης απέκρουσε τη κεφαλιά του Μύθου
8′ Δοκάρι ο Οζντόεφ με δυνατό σουτ, στη συνέχεια της φάσης αστοχεί ο Μεϊτέ
5′ Πρώτη φάση από ενέργεια του Κωνσταντέλια, το σουτ του Μεϊτέ καταλήγει άουτ
1′ Σέντρα στο παιχνίδι
Συγκινητική κίνηση από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού: Πέταξαν λούτρινα κουκλάκια για το «Χαμόγελο του Παιδιού» στο παρκέ (Video)
Δεν του άρεσε του Καραπαπά η διαιτησία Ευαγγέλου: «Μάλλον μπερδέψατε την καλή μας πρόθεση με κάτι άλλο»
Super League: «Αντίο» στο 2025 με ντέρμπι στην Τούμπα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.