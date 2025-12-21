search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 20:48
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.12.2025 19:21

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0: Live η εξέλιξη του μεγάλου ντέρμπι της 15ης αγωνιστικής

21.12.2025 19:21
panathinaikos-paok

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην 15η αγωνιστική της Super League.

Οι γηπεδούχοι κατεβαίνουν με την εξής 11αδα: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Μύθου.

Η 11αδα του Παναθηναϊκού: Κότσαρης, Γιεντβάι, Πάλμερ-Μπράου, Τουμπά, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Σιώπης, Τετέ, Σβιντέρσκι, Ζαρουρί.

Live οι σημαντικότερες στιγμές του αγώνα:

55′ Τρομερή ενέργεια Κωνσταντέλια, εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Κότσαρης

52′ ΓΚΟΛ: Κεφαλιά ο Μύθου από το κόρνερ και κάνει το 2-0! Πρώτο του γκολ στην Super League

52′ Πάλι ο Κωνσταντέλιας προκαλεί αναστάτωση στην άμυνα του Παναθηναϊκού που απομάκρυνε σε κορνερ

Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο

Ημίχρονο 1-0 ο ΠΑΟΚ

40′ Πρώτη ευκαιρία του Παναθηναϊκού με τον Σβιντέρσκι, ελάχιστα πάνω από το δοκάρι η μπάλα

39′ ΓΚΟΛ: Ο Κωνσταντέλιας ανοίγει το σκορ. Μετά από πάσα του Τάισον, κάνει το πλασέ με το εξωτερικό, περισσότερο σαν γύρισμα στη μεγάλη περιοχή, αλλά η μπάλα κοντράρει σε αμυντικό του Παναθηναϊκού, παίρνει ύψος και καταλήγει στην εστία

35′ Παράλληλη σέντρα, για λίγο δεν βρίσκει τη μπάλα με προβολή ο Μύθου

22′ Ωραία ενέργεια του ΠΑΟΚ αλλά ο Κότσαρης απέκρουσε τη κεφαλιά του Μύθου

8′ Δοκάρι ο Οζντόεφ με δυνατό σουτ, στη συνέχεια της φάσης αστοχεί ο Μεϊτέ

5′ Πρώτη φάση από ενέργεια του Κωνσταντέλια, το σουτ του Μεϊτέ καταλήγει άουτ

1′ Σέντρα στο παιχνίδι

Συγκινητική κίνηση από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού: Πέταξαν λούτρινα κουκλάκια για το «Χαμόγελο του Παιδιού» στο παρκέ (Video)

Δεν του άρεσε του Καραπαπά η διαιτησία Ευαγγέλου: «Μάλλον μπερδέψατε την καλή μας πρόθεση με κάτι άλλο»

Super League: «Αντίο» στο 2025 με ντέρμπι στην Τούμπα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
seismos-rafina-3-richter
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο ασθενείς σεισμοί σε επτά λεπτά στη Ραφήνα

aelAtr
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΛ-Ατρόμητος 0-0: Τα πάντα μηδέν στη Λάρισα

kyriaki_malama
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας η Κ. Μάλαμα με αιχμές – «Δεν ξέρουμε αν το κόμμα θα γίνει πόλος αλλαγής ή συστημικός εταίρος»

50EUROS
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Στον «παράδεισο» του ευρώ και η Βουλγαρία

agrotes new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις – Ανυποχώρητοι στα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα – Σε κομβικά σημεία με τα τρακτέρ τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

tebi_distixima
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

karystianou_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού: «Το κίνημα οργανώνεται» - Επιτροπή «σοφών» εργάζεται για τη σωτηρία της χώρας

mitsotakis_zelenski_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ουκρανικό δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ και ο λογαριασμός για τα ελληνικά νοικοκυριά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 20:43
seismos-rafina-3-richter
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο ασθενείς σεισμοί σε επτά λεπτά στη Ραφήνα

aelAtr
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΛ-Ατρόμητος 0-0: Τα πάντα μηδέν στη Λάρισα

kyriaki_malama
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας η Κ. Μάλαμα με αιχμές – «Δεν ξέρουμε αν το κόμμα θα γίνει πόλος αλλαγής ή συστημικός εταίρος»

1 / 3