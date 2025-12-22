Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στην Ολλανδία: Τουλάχιστον 9 τραυματίες, οι 3 σοβαρά (Video)

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις σοβαρά, όταν αυτοκίνητο έπεσε σήμερα πάνω σε πλήθος στην ολλανδική πόλη Νούνσπετ, περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά του Άμστερνταμ.

Η αστυνομία διευκρίνισε πως επί του παρόντος δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποδηλώνουν πως το περιστατικό συνδέεται με τρομοκρατία. «Δεν μοιάζει με σκόπιμη επίθεση», αναφέρει ανάρτηση της αστυνομίας στην πλατφόρμα Χ.

9 injured (3 serious) after car plows into crowd at Nunspeet, NL light parade on Elburgerweg ~7PM.



Police: No intent, accident; probe ongoing. Mass ambulances, helis on scene. Lichtjestour halted. #Nunspeet #Netherlands #lichtjesparade pic.twitter.com/1q6wZ8GtD1 — GeoTechWar (@geotechwar) December 22, 2025

«Οι σκέψεις μου είναι στα θύματα και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο Ρομπ Γέτεν, ο οποίος είναι έτοιμος να γίνει ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ολλανδίας.

Sterkte Nunspeet en gewonden en hulpverleners! pic.twitter.com/uNyLOg3c81 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 22, 2025

Ο 38χρονος Γέτεν εξέφρασε επίσης «απεριόριστη ευγνωμοσύνη και μεγάλο σεβασμό στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που κάνουν ό,τι μπορούν για να παράσχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα».

🔴🇳🇱 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Au moins 10 personnes ont été BLESSÉES, dont 3 en URGENCE ABSOLUE, après qu’une voiture a FONCÉ sur une foule rassemblée pour une parade de Noël à Nunspeet, aux Pays-Bas.



De nombreuses ambulances, camions de pompiers et véhicules de police sont… pic.twitter.com/UAjxQa6W1S — Bastion (@BastionMediaFR) December 22, 2025

