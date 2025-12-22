Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Ακριβότερο κατά 20% φέτος – «Παγωμένη» η αγορά

Περίπου 20% ακριβότερο θα είναι φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, φθάνοντας γύρω στα 190 ευρώ, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ.

Ο Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του ΙΝΚΑ, και ο Χρήστος Νικολόπουλος, πρόεδρος Επαγγελματιών Ιστορικού κέντρου Θεσσαλονίκης, μίλησαν στην ΕΡΤ3 για την αγοραστική κίνηση και όσα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές.

«Φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα κοστίσει κατά 20% ακριβότερο από ότι κόστισε το αντίστοιχο περσινό, περίπου 186,85 ευρώ. Σήμερα αν δούμε τι συμβαίνει στην αγορά, βλέπουμε ότι ακόμη μεγαλώνουν οι τιμές. Καταγράφονται επιπλέον αυξήσεις. Το μοσχαράκι έχει πάρει την ανιούσα και δεν έχει σταματημό, για παράδειγμα. Τα φρούτα, τα γλυκά έχουν ανέβει. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά…Το χειρότερο είναι ότι δεν υπάρχει κινητικότητα. Όταν μια «παγωμένη» αγορά δεν μπορεί να κινηθεί ελλείψει χρημάτων δεν πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο κορονοϊός άλλαξε τις συνήθειες του κόσμου, πριν υπήρχε τα τραπεζώματα, μετά έμαθε να ζει μόνος του…αυτό είναι άσχημο. Ελπίζω το 2026 να είναι πιο χαρούμενο και αισιόδοξο. Το σίγουρο επίσης είναι ότι ο κόσμος πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, είναι το Α και το Ω», ανέφερε ο κ.Λεχουρίτης.

«Η εικόνα φέτος είναι λίγο παράξενη, δε βλέπουμε την επισκεψιμότητα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, σε γενικές γραμμές τίποτα δε θυμίζει ότι είμαστε δύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Γενικά τα πράγματα είναι δύσκολα. Τα ψώνια των καταναλωτών είναι ελάχιστα, ή οι καταναλωτές έχουν γίνει φτωχοί ή έχουν γίνει πλούσιοι και πάνε όλοι στα βουνά. Παράλληλα αλλάζουν οι συνήθειες, πολλά ζευγάρια επιλέγουν ή να πάνε εκδρομή ή να φάνε κάπου έξω, ίσως και αυτό συμβάλλει, ότι έχουν αλλάξει οι συνήθειες. Κατά βάση τα κρέατα έχουν την τιμητική τους, αλλά οι προπαραγγελίες φέτος έχουν μειωθεί. Πιστεύουμε ότι ίσως ο κόσμος δεν έχει τα χρήματα που είχε τις άλλες χρονιές, ή άλλαξαν οι συνήθειες», ανέφερε ο κ.Νικολόπουλος.

Διαβάστε επίσης:

Νέο ρεκόρ στην τιμή του χρυσού

Ασφαλιστικές εισφορές: Η αύξηση 2,5% το 2026 και πώς επηρεάζει τις επαγγελματικές ομάδες

Επίδομα θέρμανσης: Μέχρι αύριο η προκαταβολή – Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι