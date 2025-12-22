Διεθνής στήριξη στην Αϊτή με γερμανική χρηματοδότηση 35 εκατ. δολαρίων

Με πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 35 εκατ. δολαρίων προς το Ταμείο του ΟΗΕ για την Αϊτή, η Γερμανία ενισχύει τη διεθνή στήριξη προς τη χώρα που αντιμετωπίζει μια από τις σοβαρότερες κρίσεις ασφαλείας των τελευταίων δεκαετιών. Όπως ανέφερε η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Γερμανίας στον ΟΗΕ, η νέα συνεισφορά συμπληρώνει τα 11 εκατ. δολάρια που κατέβαλε η χώρα το 2024.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Γερμανίας, Πρέσβης Ρίκλεφ Μποϊτίν, δήλωσε ότι «η Αϊτή αντιμετωπίζει μια ολοένα και πιο επιδεινούμενη κρίση», σημειώνοντας ότι «ένοπλες συμμορίες κρατούν μεγάλα τμήματα της χώρας υπό τον έλεγχό τους, κλιμακώνοντας τη βία και εντείνοντας τις εγκληματικές δραστηριότητες». Τόνισε ότι η κυβέρνηση της Αϊτής «έχει ζητήσει διεθνή στήριξη» και ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει δημιουργήσει «σημαντική δυναμική» μέσω της νέας Δύναμης Καταστολής των Συμμοριών (Gang Suppression Force – GSF).

Ο Γερμανός πρέσβης υπογράμμισε ότι η διεθνής κοινότητα έχει «κοινή ευθύνη» να στηρίξει την Αϊτή στην προσπάθεια «να αντιμετωπίσει την κρίση ασφάλειας, να αποκαταστήσει την τάξη και να οδηγήσει τους εγκληματίες ενώπιον της δικαιοσύνης». Χαρακτήρισε κρίσιμη την ανάγκη «αποφασιστικής και σταθερής υποστήριξης» ώστε η χώρα «να ανακτήσει τον έλεγχο, να επανιδρύσει θεσμούς, να παρέχει υπηρεσίες στον πληθυσμό και να προχωρήσει σε εκλογές το συντομότερο δυνατό».

Η νέα χρηματοδότηση, ανέφερε, στοχεύει άμεσα στην αντιμετώπιση της βίας των συμμοριών. «Γι’ αυτό η Γερμανία συνεισφέρει επιπλέον 35 εκατ. δολάρια στο Ταμείο του ΟΗΕ, προκειμένου να βοηθήσει στην αποκατάσταση της σταθερότητας για τον λαό της Αϊτής». Επιπλέον, υπογράμμισε ότι με αυτές τις ενέργειες η Γερμανία αναδεικνύει την προσήλωσή της «σε μια ισχυρή διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες», σημειώνοντας ότι «ένας ισχυρός και αποτελεσματικός ΟΗΕ αποτελεί τον καλύτερο εγγυητή για σεβασμό, δικαιοσύνη και ειρήνη – στην Αϊτή και πέραν αυτής».

Η Γερμανία, ανέφερε, αποτελεί έναν σταθερό και αξιόπιστο υποστηρικτή του ΟΗΕ και της πολυμέρειας».

Παράλληλα, ο κ. Μποϊτίν εξέφρασε αλληλεγγύη προς τους εταίρους της Καραϊβικής που πλήττονται «περισσότερο από την κρίση», καθώς και προς «τις πολλές χώρες που συνεισφέρουν στρατεύματα και αστυνομικές δυνάμεις». «Η Γερμανία στέκεται σταθερά στο πλευρό της Αϊτής και όλων των διεθνών εταίρων στην κοινή προσπάθεια να αποκατασταθεί η τάξη», ανέφερε.

Σημειώνεται ότι με πρωτοβουλία των ΗΠΑ και του Παναμά, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 το Ψήφισμα 2793 (2025). Το ψήφισμα περιλαμβάνει: τη μετατροπή της Πολυεθνικής Αποστολής Υποστήριξης Ασφάλειας σε μια ισχυρή ειρηνευτική και σταθεροποιητική αποστολή με την ονομασία «Δύναμη Καταστολής των Συμμοριών» (Gang Suppression Force – GSF), καθώς και τη δημιουργία Γραφείου Υποστήριξης του ΟΗΕ στην Αϊτή για την GSF (UNSOH). Η GSF διαθέτει εντολή βάσει Κεφαλαίου VII του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, με έως 5.500 στρατιωτικούς για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων κατά των συμμοριών.

Κατά τη διάσκεψη δωρητών για την GSF στις 9 Δεκεμβρίου 2025, 18 κράτη-μέλη του ΟΗΕ δεσμεύθηκαν να παράσχουν προσωπικό, πόρους και τεχνική υποστήριξη.

Σύμφωνα με τη γερμανική Αποστολή «η νέα γερμανική εισφορά των 35 εκατ. δολαρίων (30 εκατ. ευρώ) στηρίζει άμεσα την εφαρμογή του Ψηφίσματος 2793 και σταθεροποιεί τη ρευστότητα του μηχανισμού χρηματοδότησης για το 2026, κρίσιμο στοιχείο για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της GSF».

«Με συνολική συνεισφορά 46 εκατ. δολαρίων, η Γερμανία είναι πλέον ο δεύτερος μεγαλύτερος δωρητής του Ταμείου του ΟΗΕ για την Αϊτή», αναφέρει η γερμανική αντιπροσωπεία.

