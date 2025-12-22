Καιρός: Βροχές, καταιγίδες από σήμερα, πού θα χιονίσει – Άστατο σκηνικό μέχρι τα Χριστούγεννα (videos)

Με άστατο καιρό ξεκινάει η εβδομάδα, καθώς αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Παρόλα αυτά, η θερμοκρασίας δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Για σήμερα Δευτέρα 22/12, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προβλέπει άστατο καιρό κυρίως στα ανατολικά και νότια, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές, αναμένονται στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα εναλλάσσεται με συννεφιές, με μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως προς το Ιόνιο.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, ο καιρός την εβδομάδα θα είναι θερμοκρασιακά ήπιος, με ανέμους που δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα στα πελάγη. Από το απόγευμα της Τρίτης, βροχές θα επηρεάσουν αρχικά τα δυτικά και στη συνέχεια, το επόμενο διήμερο, τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα.

🚗☃🎅🎄❄️ Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

✅Ήπιος θερμοκρασιακά ο καιρός την ερχόμενη εβδομάδα και με ανέμους που δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στα πελάγη. Βροχές θα επηρεάσουν από την Τρίτη το απόγευμα τα δυτικά που το επόμενο διήμερο θα επεκταθούν ανατολικότερα .

✅ Θα… pic.twitter.com/PEsT8gN4V8 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 21, 2025

Οι περιοχές που θα δεχθούν τα περισσότερα φαινόμενα είναι τα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, σε ένα σκηνικό καιρού τύπου «Π». Παράλληλα, χιόνια θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, σε σχετικά μεγάλα υψόμετρα, με τους μετεωρολόγους να συνιστούν προσοχή στις ορεινές μετακινήσεις. Από την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά, ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένεται σταδιακή βελτίωση.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι αφήνουμε πίσω τις ηλιόλουστες ημέρες και περνάμε σε συνθήκες προχωρημένου φθινοπώρου, με συννεφιές και βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια. Την Τρίτη, βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά θα φέρει βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, πιο έντονες στη δυτική Ελλάδα, τη βόρεια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι νότιοι, γεγονός που θα διατηρήσει τη θερμοκρασία σε σχετικά σταθερά επίπεδα. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και σε αρκετά χιονοδρομικά κέντρα της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Για την ημέρα των Χριστουγέννων, όπως σημειώνει, υπάρχει ακόμη απόκλιση στα προγνωστικά μοντέλα, ωστόσο η γενική εικόνα θέλει τον καιρό άστατο καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών, με τάση για περισσότερο κρύο προς την Πρωτοχρονιά.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και τα νησιά του Ιονίου, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στο νότιο Ιόνιο και τις νότιες Κυκλάδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς στα δυτικά ηπειρωτικά και τη Θεσσαλία να σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές στο Ιόνιο.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές κυρίως στα νότια.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Η πρόγνωση για Τρίτη 23/12

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Από το απόγευμα στο Ιόνιο οι βροχές θα ενταθούν και βαθμιαία θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά και τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ιονίου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 10 με 14 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για Τετάρτη 24/12 (παραμονή Χριστουγέννων)

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 και στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

Πρόγνωση για Πέμπτη 25/12 (Χριστούγεννα)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα βόρεια.

Οι άνεμοι στα βόρεια θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο έως 6 με 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Πρόγνωση για Παρασκευή 26/12

Άστατος καιρός, με κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις και βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Διαβάστε επίσης:

1.000 παραβάσεις σε 4 ημέρες «έγραψαν» οι 8 κάμερες ΑΙ που ξεκίνησαν να λειτουργούν πιλοτικά στους δρόμους της Αθήνας

Διπλό περιστατικό με μαχαίρωμα στην Αχαρνών – Δύο άτομα στο νοσοκομείο

Διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία: Σοκάρει το βίντεο με τα βασανιστήρια σε μέλη της οργάνωσης