Διπλό περιστατικό με μαχαίρωμα στην Αχαρνών – Δύο άτομα στο νοσοκομείο

Δύο επεισόδια με μαχαίρωμα σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στην Αχαρνών.

Αρχικά στον αριθμό 271, υπήρξε αναφορά για μαχαίρωμα σε έναν αλλοδαπό.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο δεν εντόπισαν τον τραυματία, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, είχε ήδη μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Λίγη ώρα αργότερα, η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε για δεύτερο τραυματισμένο αλλοδαπό, αυτή τη φορά στην οδό Αχαρνών 306. Ο άνδρας έφερε τραύματα στο στήθος από αιχμηρό αντικείμενο και διακομίστηκε επίσης στον «Ευαγγελισμό» για νοσηλεία.

Εξετάζεται αν τα δύο περιστατικά σχετίζονται μεταξύ τους.

