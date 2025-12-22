search
ΚΟΣΜΟΣ

22.12.2025 09:58

Πανωλεθρία για τους σοσιαλιστές του Σάντσεθ

22.12.2025 09:58
Pedro Sánchez

Το Λαϊκό Κόμμα (PP, δεξιά) επικράτησε χθες Κυριακή σε νέα περιφερειακή εκλογική αναμέτρηση, στην Εστρεμαδούρα, στη δυτική Ισπανία, όπου οι σοσιαλιστές του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, αντιμέτωποι με σειρά σκανδάλων, υπέστησαν βαριά ήττα, την ώρα που η ακροδεξιά αύξησε τις δυνάμεις της.

Το PP εξασφάλισε το 43% των ψήφων, που σημαίνει ότι θα καταλάβει 29 από τις 65 έδρες στο περιφερειακό κοινοβούλιο –έναντι 28 στο απερχόμενο–, σύμφωνα με τα σχεδόν τελικά επίσημα αποτελέσματα, με το 99% των ψηφοδελτίων να έχει καταμετρηθεί.

Το αποτέλεσμα αυτό αφήνει να εννοηθεί ότι το παραδοσιακό κόμμα της ισπανικής δεξιάς θα χρειαστεί υποστήριξη από την ακροδεξιά παράταξη Vox για να κυβερνήσει. Αυτό το τελευταίο κόμμα είδε τις έδρες του να αυξάνονται από τις 5 στις 11 (σχεδόν 17% των ψήφων).

Το PSOE απώλεσε 14 μονάδες και 10 έδρες: με ποσοστό λίγο κάτω από το 26%, δεν θα καταλάβει παρά 18 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο περιφέρειας που για σειρά ετών χαρακτηριζόταν οχυρό του — κυβερνούσε εκεί ως το 2023.

Οι πρόωρες εκλογές στην περιφέρεια με κυρίως αγροτική οικονομία, που μετρά κάπου 1 εκατομμύριο κατοίκους, ήταν η πρώτη τέτοια διαδικασία μετά τη διαταγή δικαστηρίου ο πρώην υπουργός Μεταφορών Χοσέ Λουίς Άβαλος, στενός συνεργάτης του Σάντσεθ, να προσαχθεί σε δίκη για υπόθεση διαφθοράς.

Προφυλακισμένος εν αναμονή της δίκης του, ο Άβαλος κατηγορείται πως έλαβε δωροδοκίες για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Η εισαγγελία ζητεί να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 24 ετών. Το PSOE, στο οποίο είχε ενταχθεί το 1981, τον διέγραψε.

Άλλες έρευνες για υποθέσεις διαφθοράς έχουν στο στόχαστρο τη σύζυγο του Σάντσεθ, τη Μπεγόνια Γκόμες, και τον μεγαλύτερο αδελφό του, τον συνθέτη και διευθυντή ορχήστρας Νταβίντ Σάντσεθ.

Αυτός ο τελευταίος κατηγορείται πως χρησιμοποίησε την πολιτική επιρροή του αδελφού του και επικεφαλής της κυβέρνησης για να εξασφαλίσει το 2017 θέση υπεύθυνου για τις τέχνες και τα θεάματα στην επαρχιακή κυβέρνηση της Μπαδαχόθ, στη νοτιοδυτική Εστρεμαδούρα.

Αναμένεται να δικαστεί για αθέμιτη χρήση επιρροής τον Μάιο του 2026 μαζί με άλλους δέκα κατηγορούμενους, συμπεριλαμβανομένου του σοσιαλιστή υποψηφίου για την προεδρία της κυβέρνησης στην Εστρεμαδούρα, του Μιγκέλ Άνχελ Γαγιάρδο.

Το PSOE επικρίνεται εξάλλου τις τελευταίες εβδομάδες για την υποτιθέμενη ανικανότητά του να αντιμετωπίσει υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης για τις οποίες κατηγορούνται ανώτεροι αξιωματούχοι.

