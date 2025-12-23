search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

23.12.2025 15:29

ΑΑΔΕ: Έγινε η κλήρωση της Χριστουγεννιάτικης φορολοταρίας – Δείτε αν κερδίσατε έως 100.000 ευρώ

23.12.2025 15:29
forolotaria_dekemvriou

Συνολικά 1,2 εκατομμύρια ευρώ μοιράζει η  Χριστουγεννιάτικη φορολοταρία της ΑΑΔΕ, η κλήρωση της οποίας πραγματοποιήθηκε στις 23/12.

12 υπερτυχεροί θα λάβουν από 100.000 ευρώ, ενώ παράλληλα, κληρώθηκαν και μικρότερα ποσά των 1.000 ευρώ, τα οποία προκύπτουν από αδιάθετα ποσά προηγούμενων μηνών.

Πρόκειται για ένα μεγάλο ποσό το οποίο είναι αφορολόγητοακατάσχετο και δεν υπόκειται σε κρατήσεις. 

Από την ετήσια κλήρωση εξαιρούνται πάντα όσοι έχουν κερδίσει έπαθλο 50.000 ευρώ σε μηνιαία κλήρωση.

Σε διαφορετικό χρόνο και πριν το τέλος της χρονιάς εκτιμάται πως θα γίνει η καθιερωμένη μηνιαία κλήρωση με το «έπαθλο» των 50.000 ευρώ.

Δείτε αν κερδίσατε

Οι νικητές της φορολοταρίας θα μπορούν να δουν τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (aade.gr), ενώ θα λάβουν και προσωπική ενημέρωση με μήνυμα στη θυρίδα τους στο myAADE και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Δείτε αν ανήκετε στους τυχερούς πατώντας εδώ.

Παράλληλα, στο site της ΑΑΔΕ βρίσκονται οι λαχνοί των τυχερών που κέρδισαν στις προηγούμενες φορολοταρίες που πραγματοποίησαν ΑΑΔΕ και υπουργείο Οικονομικών.

Τα ποσά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι πολίτες στο myAADE, στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία». Όσοι δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό πληρωμών, θα έχουν προθεσμία τριών μηνών για να το πράξουν, ώστε να λάβουν το έπαθλο.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Οι φορολοταρίες της ΑΑΔΕ αφορούν σε πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές συναλλαγές κατά τη διάρκεια του έτους.

Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή βασίζεται στους λαχνούς που αντιστοιχούν στις ηλεκτρονικές πληρωμές του κάθε μήνα.

Για κάθε ένα ευρώ που δαπανάται με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής υπολογίζεται ένας λαχνός, ενώ υπάρχει πλαφόν στις δαπάνες που μετρούν, έως 10.000 ευρώ τον μήνα ανά συμμετέχοντα.

Πάνω από αυτό το όριο οι επιπλέον συναλλαγές δεν αυξάνουν τον αριθμό λαχνών για τον συγκεκριμένο μήνα.

Στις μηνιαίες κληρώσεις, συνολικά 556 νικητές μοιράζονται τα έπαθλα, με έναν να κερδίζει 50.000 ευρώ, πέντε να κερδίζουν από 20.000 ευρώ, πενήντα να κερδίζουν από 5.000 ευρώ και πεντακόσιους να κερδίζουν από 1.000 ευρώ.

Ενώ από τη διαδικασία της μεγάλης κλήρωσης των Χριστουγέννων εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη κερδίσει το έπαθλο των 50.000 ευρώ σε κάποια από τις μηνιαίες κληρώσεις του έτους.

