Ακίνητα 2026 – Νέο «ράλι» σε μια αγορά δύο ταχυτήτων 

Η κτηματαγορά στην Ελλάδα, παρά τις πιέσεις στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, συνεχιζει ακάθεκτη το ράλι της! Άλλωστε σύμφωνα και με την πρόσφατη έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των οικιστικών ακινήτων θα συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά, με το 2026 να αναμένεται ως μια χρονιά «συγκρατημένης αλλά σταθερής ανόδου», καθώς η ζήτηση εξακολουθεί να υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά ποιοτικού αποθέματος.

Η πρόβλεψη της ΤτΕ και των Ειδικών

Συγκεκριμένα επισημαίνει ότι το 2026 ο ρυθμός αύξησης των τιμών θα διαμορφωθεί σε επίπεδα 3% έως 5% πανελλαδικά, σημειώνοντας μια ελαφριά επιβράδυνση σε σχέση με τα διψήφια ποσοστά του 2023-2024, αλλά παραμένοντας σε τροχιά ανατίμησης.

Την ίδια ωρα οι ειδικοί της αγοράς (PwC, ULI) υπογραμμίζουν τρεις βασικούς παράγοντες που θα τροφοδοτήσουν το «ράλι» το 2026:

1. Το έλλειμμα προσφοράς: Υπολογίζεται ότι λείπουν πάνω από 200.000 σύγχρονα διαμερίσματα από την αγορά.

2. Το κόστος κατασκευής: Οι τιμές των υλικών και η έλλειψη εργατικών χεριών κρατούν τις τιμές των νεόδμητων στα ύψη.

3. Ξένες Επενδύσεις: Παρά τις αλλαγές στη Golden Visa, η Ελλάδα παραμένει «φθηνή» για τους Ευρωπαίους και τους Digital Nomads.

Μαλιστα σύμφωνα με στελέχη μεγάλων μεσιτικών δικτύων, οι μεγαλύτερες αυξήσεις το 2026 αναμένονται στις εξής περιοχές:



• Αθηναϊκή Ριβιέρα: Αναμένεται αύξηση 8% έως 10%. Ο βασικός λόγος είναι η πρόοδος των έργων στο Ελληνικό και η συνολική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου που προσελκύει διεθνή κεφάλαια.

• Πειραιάς: Αναμένεται αύξηση 6% έως 8%. Η δυναμική αυτή οφείλεται στην πλήρη ενσωμάτωση του Μετρό και στις εκτεταμένες αναπλάσεις γύρω από το λιμάνι και τις παλιές βιομηχανικές ζώνες.

• Δυτική Αττική (π.χ. Αιγάλεω, Περιστέρι): Αναμένεται αύξηση 5%. Η περιοχή γίνεται πόλος έλξης για τους εγχώριους αγοραστές που αναζητούν πιο προσιτές λύσεις σε σύγκριση με τα πανάκριβα Βόρεια και Νότια προάστια.

• Θεσσαλονίκη (Κέντρο και Ανατολικά): Αναμένεται αύξηση 7%. Η λειτουργία του Μετρό και η τουριστική ανάπτυξη με τη μετατροπή κτιρίων σε boutique ξενοδοχεία και Airbnb πιέζουν τις τιμές προς τα πάνω.

Σημειώνουν ακόμη ότι το 2026 η αγορά θα είναι «δύο ταχυτήτων». Τα νεόδμητα και τα ακίνητα υψηλών προδιαγραφών θα συνεχίσουν το ράλι, ενώ τα παλαιότερα ακίνητα που δεν έχουν ανακαινιστεί θα παρουσιάσουν σημάδια σταθεροποίησης.

Την ίδια ωρα ομως η αύξηση των αντικειμενικών αξιών που δρομολογείται για το 2026 θα συμπαρασύρει φόρους και μεταβιβάσεις, καθιστώντας την απόκτηση πρώτης κατοικίας «άπιαστο όνειρο» για τους νέους.

Το 2026 θα είναι η χρονιά της σταθεροποίησης για τα παλαιά ακίνητα, αλλά η χρονιά των μεγάλων αποστάσεων για τα νεόδμητα», αναφέρει χαρακτηριστικά στέλεχος του κλάδου. Το στοίχημα πλέον περνά στα κυβερνητικά προγράμματα (τύπου “Σπίτι μου”), καθώς χωρίς αυτά, η εγχώρια ζήτηση κινδυνεύει με πλήρη αδράνεια.

