Επίδομα θέρμανσης: Καταβλήθηκε η πρώτη δόση – Πάνω από 124 εκ. ευρώ σε 1,17 εκ. δικαιούχους

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ολοκληρώθηκε η καταβολή της πρώτης δόσης του επιδόματος θέρμανσης για το 2025-2026, ύψους 124.212.327,30 ευρώ σε 1.168.945 δικαιούχους.
Η καταβολή έγινε στους τραπεζικούς λογαριασμούς που δηλώθηκαν στη ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή Μητρώο και Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN.
Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση την οποία εξέδωσαν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η ΑΑΔΕ, οι αιτήσεις που κατατέθηκαν για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης έως τις 5/12/2025, (καταληκτική προθεσμία υποβολής) ανήλθαν σε:
Από τις αιτήσεις αυτές καταβλήθηκε προκαταβολή για
Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιοποιημένη και πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myΘέρμανση.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:
Διαβάστε επίσης:
Ελ. Βενιζέλος: Ρεκόρ επιβατικής κίνησης με 34 εκατομμύρια επιβάτες το 2025
Ακίνητα 2026 – Νέο «ράλι» σε μια αγορά δύο ταχυτήτων
Ο «χειμώνας» των συνταξιούχων: Μόλις 12 ευρώ αύξηση στις συντάξεις έως 500 ευρώ – Απόγνωση για 670.000 λόγω προσωπικής διαφοράς
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.